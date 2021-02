La version bêta d'iOS 14.5 intègre un outil communautaire pour Apple maps, afin que les automobilistes puissent prévenir les autres en cas d'évènement sur la route.

Waze a ouvert le bal, Google a suivi, et maintenant c’est au tour d’Apple d’entrer dans la danse. Comme l’a noté MacRumors dans son édition du 9 février, la firme de Cupertino se dote à son tour d’un outil communautaire pour signaler aux autres automobilistes toutes sortes d’évènements sur la route, afin qu’ils sachent à quoi s’en tenir lorsqu’ils arriveront à l’endroit où ils ont été signalés.

Apple développe son Waze

Comme on peut le voir sur les captures d’écran, le service sera intégré dans Apple Maps. Capable de fonctionner avec Siri, l’assistant vocal proposé par le géant des smartphones, il permet de signaler notamment un accident de circulation, un contrôle radar ou encore un incident ponctuel. L’outil est également compatible avec CarPlay, qui est la déclinaison du système d’exploitation iOS pour les voitures.

Les captures d’écran ne permettent pas de voir jusqu’à quel point les rapports envoyés aux autres automobilistes peuvent être détaillés. Dans le cas de Waze, il est possible de rapporter des signalements très divers : l’état de la circulation, la présence de la police, un accident, un danger sur la route (comme un débris sur la chaussée), une voie fermée ou une erreur de carte.

Il est vraisemblable que l’outil de notification imaginé par Apple ne soit pas encore tout à fait finalisé, d’autant qu’il se dévoile à l’occasion d’une version bêta d’iOS 14.5, qui vient à peine d’être déployée début février. Le service sera vraisemblablement plus complet quand sortira la version finale, plus tard dans l’année. Et par la suite, les fonctionnalités de ce « Waze made in Apple » s’enrichiront.

