En 2020, Apple a apporté un peu de fraîcheur à son MacBook Pro 13”. Le changement le plus notable est la disparition du controversé clavier papillon pour un bien plus agréable Magic Keyboard. Autre métamorphose, cette fois apportée par 2021, celle de son prix. En effet, dans le cadre des soldes hivernales, et à l’approche de la Saint-Valentin (et son lot de promos), la Fnac baisse le prix du MacBook Pro 13” de 140 euros.

Au lieu de 1 449 euros, le MacBook Pro 13” M1 affiche un tarif de 1 309 euros grâce un code promo CUPIDON, ainsi qu’une vague de promotions immédiates sur les cartes cadeaux Fnac (nécessaires à l’obtention de ce prix).

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques du MacBook Pro 13 pouces ?

Le MacBook Pro 2020 ne diffère que peu des versions précédentes. Cela dit, il abandonne (enfin diront certains) le clavier papillon pour un plus confortable et robuste clavier Magic Keyboard. Celui-ci se loge sous la Touch Bar, qui elle en profite pour accueillir de nouveau une belle touche Echap.

Comme tous les MacBook récents, le MacBook Pro 2020 s’appuie sur un écran Retina True Tone, de 13,3 pouces, absolument magnifique et bien calibré. Sous le capot, on trouve une puce Apple M1, accompagnée de 8 Go de RAM et d’un SSD de 256 Go.

Comment profiter du prix réduit chez la Fnac ?

Sur le site de la Fnac, le MacBook Pro 13” affiche déjà un prix réduit de 1 424 euros via une réduction immédiate de 25 euros. À cela, il faut ajouter 80 euros de réduction supplémentaire grâce au code promo CUPIDON à rentrer lors de la commande de l’ordinateur.

Reste la question des e-cartes cadeaux Fnac. En effet, jusqu’au 28 février prochain, la Fnac réduit le prix de ses e-cartes cadeau 60 et 150 euros. Ainsi, une carte cadeau de 60 euros ne coûte plus que 50 euros, tandis que la carte cadeau de 150 euros baisse à 130 euros.

Chaque compte client peut réaliser une seule commande de e-cartes cadeaux, avec au maximum 2 e-cartes cadeaux de chaque montant dans le panier. Concrètement, cela signifie que vous récupérez une enveloppe de 420 euros pour acheter des produits à la Fnac, en ne dépensant que 360 euros (une économie de 60 euros).

Il est évidemment possible de réduire un peu plus la facture du MacBook Pro 13 en utilisant ces e-cartes cadeaux. Le prix final est donc de 1 309 euros pour cet ordinateur portable ultra polyvalent.

