Google annonce une mise à jour pour Maps, afin d'afficher à proximité de votre emplacement les centres de vaccination. L'application mobile renseigne déjà les lieux pour se faire dépister.

Il y a du changement dans l’air pour Google Maps. Alors que la campagne vaccinale contre le coronavirus a débuté dans de nombreux pays dans le monde, l’application mobile conçue pour établir des trajets et trouver des lieux sur une carte est en train de recevoir une mise à jour qui sera utile aux personnes qui attendent une injection. En effet, elle va bientôt afficher les centres de vaccination à proximité.

L’entreprise américaine a fait cette annonce le 25 janvier 2021 dans un billet de blog signé par Sundar Pichai, le grand patron de Google.

Le PDG ne fait pas que décrire la mise à jour à venir de Google Maps. Il annonce aussi quelques autres mesures, comme des fonds mobilisés pour « diffuser des annonces de santé publique » et sensibiliser le public sur l’importance de recevoir dès que possible le vaccin afin d’éviter de tomber malade par la suite. Google entend aussi ouvrir des centres de vaccination dans ses locaux.

Les centres de vaccination arrivent sur Google Maps

Concernant Maps, le déploiement de cette nouvelle fonctionnalité débute aux États-Unis, dans une poignée d’États fédérés, mais il est promis que d’autres nations y auront aussi droit bientôt. Sundar Pichai ne donne pas de calendrier particulier. Concernant la France, rien ne presse véritablement, dans la mesure où la stratégie nationale cible pour l’instant très peu de personnes.

« Nous indiquerons notamment si un rendez-vous ou une recommandation est nécessaire, si l’accès est limité à des groupes spécifiques ou s’il s’agit d’un service au volant », décrit-il. Ce dernier mode de vaccination est courant aux États-Unis, où des files de voitures passent à un check-point pour recevoir une première injection. Sundar Pichai précise au passage que ces informations figureront aussi dans le moteur de recherche.

Actuellement, Google Maps permet d’afficher à proximité de votre emplacement les lieux pour se faire dépister. La fonctionnalité, disponible depuis le début du mois de janvier, se base sur le suivi des centres de dépistage effectué par le ministère de la Santé. Ce dernier en recense plus de 20 000, classés selon le type (RT PCR ou antigéniques) et le public (personnes prioritaires, pour tout le monde, etc.).

Si Google Maps ne propose pas encore pour la France la liste des lieux pour recevoir le vaccin, d’autres plateformes le font déjà : c’est le cas de Doctolib, TousAntiCovid ou bien les sites gouvernementaux. Notez toutefois qu’il ne sert à rien de s’y présenter actuellement, car la priorité est donnée aux personnes les plus vulnérables (comme les personnes très âgées) et au personnel médical.

