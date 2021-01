[Le Deal du Jour] Parmi les tablettes récentes d'Apple, l'iPad 2020 est le modèle le plus abordable. À l'occasion des soldes, la version 32 Go + Wi-Fi bénéficie d'une réduction de 54 euros sur Rakuten, où elle passe de 389 euros à 335 euros.

La marque Apple a beau proposer des références moins chères parmi ses différentes gammes de produit, elle ne néglige pas pour autant leurs performances. C’est le cas de la tablette iPad 2020 de 10,2 pouces, qui intègre notamment la puissante puce A12 Bionic et se démarque par une autonomie honorable de 10 heures.

Habituellement affiché à 389 euros, l’iPad 2020 dans sa version 32 Go + Wi-Fi (coloris gris sidéral) est actuellement disponible à 335 euros sur Rakuten à l’occasion des soldes. Il s’agit d’un modèle importé, expédié depuis Hong-Kong, mais un adaptateur français vous sera fourni.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les principales caractéristiques de l’iPad 2020 ?

L’iPad 2020 dispose d’un écran Retina True Tone de 10,2 pouces, qui reprend sensiblement le même design que le modèle précédent sorti en 2019. On retrouvera donc notamment les larges bordures et le bouton Home avec Touch ID. Une caméra est située à l’avant et une à l’arrière, toutes deux de 8 mégapixels ; elles seront plutôt anecdotiques, mais suffiront amplement pour faire des FaceTime, par exemple.

Les performances seront quant à elles assurées par la puce A12 Bionic, qui équipait d’ailleurs les iPhone XS et XR. La marque à la pomme annonce un gain de puissance de 40 % par rapport à l’ancien modèle de 2019. Concrètement, les applications, y compris les jeux, tourneront sans problème ni ralentissement. Il ne se mesurera évidemment pas à l’iPad Pro, beaucoup plus performant, mais ce dernier se destine davantage à un usage pointu et professionnel.

Alor, à qui se destine cet iPad ?

Cet iPad peut s’adresser au plus grand nombre. Les créatifs l’apprécieront pour sa réactivité et sa légèreté, d’autant plus qu’ils peuvent également l’utiliser avec l’Apple Pencil de première génération. Celles et ceux qui souhaitent acquérir une tablette pour travailler pourront opter pour cet iPad léger qui se transporte facilement. Enfin, la possibilité de connecter une manette via Bluetooth permettra aux joueurs et joueuses d’utiliser la tablette comme une véritable console de jeux vidéo. Raison de plus pour profiter d’Apple Arcade, d’ailleurs.

Qu’en dire de plus ?

Apple annonce une autonomie d’une dizaine d’heures pour son iPad 2020. La recharge s’opèrera quant à elle via un port Lightning avec un chargeur de 20 W. Concernant le reste de la connectique, on retrouvera notamment un port jack 3,5 mm et un Smart Connector pour notamment lier un Smart Keyboard.

