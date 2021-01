[Le Deal du Jour]Meilleur ennemi du Sony WH-1000XM4, le Bose Headphones 700, a droit à une jolie réduction sur Amazon où il tombe à 265 euros.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Bose est un expert dans le domaine des casques sans fil. Son savoir-faire n’est plus à prouver depuis son QC 35 II et plus récemment son Headphones 700, qui vient parfaire une expérience sonore encore plus agréable au quotidien. Ce dernier profite aujourd’hui d’un meilleur rapport qualité/prix qu’à sa sortie, et se paye le luxe d’être moitié moins cher que les AirPods Max.

Au lieu de 349 euros en général, le Bose Headphones 700 en blanc passe aujourd’hui à seulement 265 euros sur Amazon après une remise de 25 %.

Pour mieux comprendre l’offre

Bose Headphones 700 ou Sony WH-1000XM4 ? Dans les faits, les deux casques sont très proches l’un de l’autre sur beaucoup de points. Que cela soit en terme de qualité audio, de réduction de bruit active, de confort ou d’autonomie, les deux casques font pour ainsi dire jeu égal. En revanche, ils ne le font pas de la même façon. Qu’est-ce qui distingue le Bose Headphones 700 et le Sony WH-1000XM4 ? Deux points principaux distinguent les deux casques. D’abord sur l’audio, le Headphones 700 a une signature sonore dite en « W » où les médiums sont plus présents, là où Sony est plus « basseux ». Pour vulgariser grossièrement, Bose sera meilleur sur des musiques acoustiques, d’ordinaire plus riches en médiums, et Sony sur des musiques électroniques ou urbaines où les basses sont généralement plus importantes. Rassurez-vous, dans les deux cas, ils restent très polyvalents. À lire : Notre test du Bose Headphones 700 L’autre avantage de Bose est de l’ordre de l’usage quotidien grâce à la présence du Bluetooth multipoint, de façon plus efficace que le casque de Sony. Grâce à cela, vous pourrez très facilement passer d’une source audio à l’autre. L’exemple typique est le passage de son smartphone dans les transports à son ordinateur en arrivant au bureau. Et donc, vous préférez lequel ? Notre guide des meilleurs casques audio en soit témoin : notre préférence va au casque de Bose qui offre selon nous le meilleur ensemble. Car si globalement les deux casques sont de très bonne facture, les « petits plus » de Bose, dont le Bluetooth multipoint, mais aussi le design ou la qualité des appels audio, lui permettent de prendre la première place du podium.



Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Crédit photo de la une : Bose Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo