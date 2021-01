Vous voulez quitter WhatsApp et emmener vos groupes de discussion avec vous ? Signal a une méthode simple pour inviter vos correspondants. Le plus dur sera toutefois de leur faire quitter WhatsApp.

Vous avez entendu l’appel d’Elon Musk et avez pris la décision d’utiliser Signal ? Vous n’êtes pas un cas isolé : depuis le 7 janvier 2021, les inscriptions affluent sur la messagerie instantanée. Il faut dire qu’outre les conseils du célèbre entrepreneur, WhatsApp fait évoluer ses conditions d’utilisation et sa politique de confidentialité, et cela suscite des inquiétudes, car les données personnelles des internautes sont en jeu.

L’application partagera ces informations avec le reste des entreprises appartenant à Facebook à partir du 8 février. Il ne s’agit pas d’un partage à des fins publicitaires, pour l’instant, mais pour que des sociétés tierces puissent échanger de façon ciblée avec leurs clients sur WhatsApp. Néanmoins, il apparaît que l’ampleur et les conditions de ce partage seront moindres au niveau européen.

C’est dans ce contexte que la société derrière Signal, Open Whispers System, a décidé de proposer un petit guide pour aider les personnes utilisant WhatsApp à basculer sur l’application concurrente. En effet, la filiale de Facebook n’a évidemment pas l’apanage des discussions de groupe : il est aussi possible de créer des conversations à plusieurs avec Signal. Voici comment faire.

Dans l’application Signal, rendez-vous en haut à droite de l’écran et cliquez sur les points de suspension verticaux. Sélectionnez ensuite « Nouveau groupe », choisissez les contacts de votre choix et donnez un titre au groupe — c’est obligatoire. Des invitations seront alors envoyées et la conversation pourra débuter, même si tout le monde n’a pas encore rejoint le salon.

Mais comment faire pour ajouter plus de membres à un groupe, notamment celles et ceux qui ne sont pas encore sur Signal ? En la matière, il faut se rendre à nouveau dans les points de suspension verticaux de la discussion de groupe que vous voulez enrichir de nouvelles têtes, et vous rendre dans « Paramètres de groupe ». Cliquez ensuite sur « Lien de groupe » et activez l’option.

Vous aurez alors des options de partage pour envoyer l’URL du groupe aux personnes de votre choix. Par exemple, si vous voulez dupliquer en quelque sorte un groupe WhatsApp sur Signal, il suffit de partager le lien du groupe Signal dans le groupe WhatsApp (vous pouvez en fait le partager où vous voulez, faites juste attention à qui peut effectivement voir ce lien).

La principale difficulté de la manœuvre reste toutefois de surmonter une cruelle réalité : l’application WhatsApp est utilisée dans le monde par près de 2 milliards de personnes. En clair, il est quasi-certain que vos correspondants sachent ce qu’est WhatsApp et s’en servent. Pour Signal, c’est en pratique tout le contraire : il y a tout un travail d’évangélisation à faire. Et il n’est pas toujours couronné de succès.

A lot of people have been asking how to move their group chats from other apps to Signal, and Signal group links are a great way to get started. Drop a group link into your former chat app of choice like you're dropping the mic on the way out. pic.twitter.com/q49DeZufBG

— Signal (@signalapp) January 7, 2021