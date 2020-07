Lors de la présentation de la nouvelle Freebox Pop, il est apparu que son player et le répéteur Wi-Fi sont compatibles avec la Freebox. Les internautes gagnent ainsi en souplesse grâce à la modularité des appareils.

C’est la petite dernière du catalogue de l’opérateur Free : la Freebox Pop. Présentée le 7 juillet 2020, cette nouvelle box, de huitième génération, se compose en fait de deux éléments : le modem lui-même (le serveur Freebox Pop) et le boîtier TV (Player Pop), le tout pour 39,99 € par mois (et 29,99 € par mois la première année), sans engagement, mais avec 49 € de mise en service.

Première particularité de cette Freebox Pop : elle ne remplace pas les offres Freebox Crystal (v5) et Freebox Mini 4K (v6), malgré leur âge déjà avancé : la première existe en effet depuis 2013, tandis que la seconde est disponible depuis 2015. Il y a donc désormais sept offres différentes (huit même, si l’on inclut le cas de figure des zones non dégroupées), selon la brochure tarifaire :

Delta, Delta S, Pop, Révolution avec TV by Canal, Révolution, Mini 4K, Crystal (zone dégroupée) et Crystal (zone non dégroupée).

Modularité des équipements Free

Deuxième particularité de la cette nouvelle box : sa modularité. Il est apparait en effet qu’il est tout à fait possible de prendre l’offre Freebox Delta, mais sans garder le player Devialet (qui est facturé 480 €). À la place, lors de la souscription, il est possible d’opter plutôt pour le player Pop, qui n’entraînera aucun surcoût — hormis le fait que cette formule coûte 49,99 € par mois (mais 39,99 € la première année).

Ça ne s’arrête pas là. La modularité proposée par le fournisseur d’accès à Internet s’étend aussi au répéteur Wi-Fi (un dispositif qui permet d’étendre la portée du signal Wi-Fi dans la maison, si la box couvre mal tout le logement) qu’il est possible d’inclure ou non dans l’offre Pop, Delta ou Delta S. De base, ce répéteur est inclus, mais il peut être refusé, ce qui entraînera une réduction de 10 € sur la première facture.

Cette flexibilité dans le choix des équipements offre de fait aux internautes beaucoup plus de marge de manœuvre pour composer le contenu de leur offre, puisqu’il y a de multiples combinaisons possibles, selon ses moyens financiers, les caractéristiques de son habitat ou bien de ses attentes. Une modularité qui a toutefois quelques limites : elle ne va pas jusqu’à s’étendre aux appareils les plus anciens, comme la Révolution.