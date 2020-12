[Le Deal du Jour] La TV QLED QE65Q77T de Samsung dispose de quatre ports HDMI 2.1 : elle sera donc parfaite pour accompagner les consoles next-gen. Grâce à une réduction doublée d'une ODR, son prix passe de 1 699 euros à 1 299 euros à la Fnac et chez Darty.

Si vous souhaitez mettre la main sur une console next-gen comme la PS5 ou la Xbox Series X, mieux vaut s’équiper d’un téléviseur doté de ports HDMI 2.1 pour en profiter pleinement. La TV QLED Samsung QE65Q77T en comporte 4, et promet également une très bonne qualité d’image grâce à sa compatibilité 4K UHD et HDR10+.

Initialement proposée à 1 699 euros, puis réduite à 1 499 euros, la TV QLED Samsung QE65Q77T de 65 pouces revient à 1 299 euros à la Fnac et chez Darty grâce à une ODR de 200 euros.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les principales caractéristiques de la TV QLED Samsung QE65Q77T ?

La TV Samsung QE65Q77T propose un design élégant et minimaliste avec des bordures d’écran très fines qui favoriseront d’autant plus l’immersion, et un pied plutôt sobre. L’écran dispose d’une dalle QLED de 65 pouces, soit une diagonale de 163 cm. La qualité d’image qu’assure la technologie QLED sera très bonne, même si elle n’atteindra naturellement pas le niveau de l’OLED. Toutefois, une luminosité élevée, des contrastes nets et des couleurs vives seront bel et bien au rendez-vous.

La dalle affiche également une définition 4K UHD et supporte les contenus HDR10+. Un upscaling des contenus jusqu’en 4K UHD sera également assuré. Mention spéciale pour la fonctionnalité « Adaptive Picture » qui détecte les différentes lumières ambiantes, comme celle du soleil à travers la fenêtre ou les lampes présentes dans votre pièce, pour ajuster les paramètres de la télévision.

Est-elle adaptée pour du gaming ?

La TV QE65Q77T dispose de pas moins de 4 ports HDMI 2.1, ce qui la rend tout à fait adaptée aux sessions de jeu sur les nouvelles PS5 et Xbox Series X. Ces ports permettent l’affichage 4K à 120 fps tout en autorisant le taux de rafraîchissement variable (VRR), utile pour combattre le phénomène de déchirure d’écran, ou tearing. De plus, vous pourrez profiter d’un taux de rafraîchissement de 100 Hz, ce qui promettra une belle fluidité d’images.

Qu’en dire de plus ?

Cette SmartTV de Samsung embarque le système d’exploitation de la maison, Tizen, qui donne accès à un grand nombre d’applications, dont les traditionnelles Netflix, Prime Video, Disney+, OCS, MyCanal ou encore Spotify. De plus, grâce à sa compatibilité avec Google Assistant et Alexa, la TV pourra se transformer en hub pour contrôler vos objets connectés. L’assistant vous permettra évidemment de contrôler la télévision avec votre voix. La compatibilité avec AirPlay 2 sera elle aussi aussi au rendez-vous, de même que la fonctionnalité Multi View grâce à laquelle on peut diviser l’écran et regarder deux sources de contenu différentes en même temps.

Enfin, Samsung a pensé ce modèle pour qu’il s’intègre joliment dans un intérieur : ainsi, le mode « Ambiant » supprime l’écran noir du téléviseur pour le remplacer par des photos, des images ou même des informations.

