Alors que Noël approche, Electro Dépôt lance un grand déstockage sur les produits tech. L’occasion de profiter d’un téléviseur Samsung 4K ou encore d’une paire d’AirPods 2 à des prix intéressants.

Les festivités hivernales pointent le bout de leur nez, l’heure est donc aux achats de Noël. Et si vous n’avez pas eu l’occasion de profiter du Black Friday pour réaliser des économies sur vos achats, il est encore temps de profiter de produits tech à bas prix chez Electro Dépôt. Découvrez notre sélection des meilleures offres, allant du téléviseur au smartphone en passant par les écouteurs true wireless.

La barre de son Samsung HW-T450 à 139 euros (après ODR)

La barre de son Samsung HW-T450 est la bonne solution si vous cherchez à améliorer le son de votre TV sans faire exploser votre budget. Elle propose un bon rendu 2.1, grâce notamment à son caisson de basse sans fil. Avec une puissance sonore de 200 W, la barre de son Samsung HW-T450 offre un rendu audio de qualité, avec une emphase sur les basses. Cette barre de son est également facile à prendre en main puisqu’elle reconnaît automatiquement son caisson de basse, s’allume en même temps que le téléviseur, et peut être appairée à un smartphone ou un PC grâce à sa compatibilité Bluetooth.

Grâce à une offre de remboursement après achat de 30 euros mise en place par Samsung, la barre de son Samsung W-T450 affiche un prix de 139 euros chez Electro Dépôt. Mieux, la livraison en point relais est gratuite, ce qui évite de faire gonfler la facture.

Le Samsung TV QLED QE55Q60T à 789 euros (après ODR)

Le Samsung TV QE55Q60T démontre que l’on peut profiter d’un téléviseur QLED efficace sans pour autant se tourner vers des produits à plus de 1 500 euros. Ce téléviseur 4K de 55 pouces profite d’une dalle bien calibrée, avec une bonne luminosité et un rendu des couleurs vives soigné. De plus, il est compatible avec le HDR10+ et il est extrêmement simple à utiliser, grâce à la bonne ergonomie de l’interface Tizen.

Vendu 889 euros chez Electro Dépôt, ce qui le rend plus abordable que les canons du genre, le TV QLED QE55Q60T profite d’une ODR de 100 euros offerte par Samsung, ce qui fait chuter son prix à 789 euros. Bien entendu, il est possible de payer en plusieurs fois. La TV QLED Samsung existe également en 65 et 75 pouces, avec respectivement des ODR de 100 et 300 euros.

Le Samsung Galaxy Note 10 à 479 euros

Si Samsung a depuis renouvelé sa gamme, le Samsung Galaxy Note 10 reste un smartphone haut de gamme qui n’a pas à pâlir en 2020. Le design est maîtrisé tandis que son superbe écran Super AMOLED de 6,3 pouces à la définition Full HD+ est compatible avec le HDR10+. En ce qui concerne les performances, le Galaxy Note 10 est propulsé par un SoC Exynos 9825 épaulé par 8 Go de RAM.

Une configuration exemplaire pour profiter d’une expérience utilisateur fluide et même faire tourner tous les jeux 3D avec les graphismes au plus haut. Sa batterie de 3 500 mAh lui confère une autonomie d’une journée entière. Enfin, le Galaxy Note 10 profite d’une partie photo très polyvalente, avec un triple capteur dorsal qui permet d’obtenir des photos très réussies, de jour comme de nuit.

Normalement proposé à 699 euros chez Electro Dépôt, le Samsung Galaxy Note 10 affiche désormais un prix de 479 euros, soit une baisse de 220 euros. En plus d’autoriser le paiement en plusieurs fois, Electro Dépôt offre gratuitement la livraison à domicile.

Les Apple AirPods 2 à 148 euros

Les AirPods 2 sont une évolution mineure du modèle de 2016. Concrètement, le design reste le même, seules les fonctionnalités évoluent. En effet, les écouteurs sans-fil d’Apple intègrent désormais la compatibilité avec le Bluetooth 5.0 ainsi que l’intégration de Siri. Il est ainsi possible de déclencher l’assistant vocal sans avoir à passer par son iPhone. Pour le reste, on est en terrain connu puisque les Apple AirPods 2 délivrent toujours un bon rendu sonore, tout en profitant d’une autonomie d’une vingtaine d’heures. Bien entendu, ils s’intègrent très facilement dans l’écosystème d’Apple, avec notamment un appairage en seulement quelques secondes.

Actuellement en stock chez Electro Dépôt, les Apple AirPods 2 sont proposés à 148 euros. Ces écouteurs true wireless profitent également de la livraison à domicile gratuite.

Le Chromecast avec Google TV à 69 euros

Le Chromecast avec Google TV est une excellente alternative aux box Android TV dans cette gamme de prix. Les aficionados de Google retrouvent les fonctions classiques du Chromecast avec en plus une véritable interface basée sur Android TV. Complète, celle-ci est très facile à utiliser et facilite grandement la vie de l’utilisateur. En effet, il est possible de retrouver directement son contenu préféré sur l’écran d’accueil sans avoir à se perdre dans les différents services. Sans oublier sa télécommande, certes sobre, qui permet d’utiliser le Chromecast sans smartphone (ce qui n’était pas possible avec l’ancienne version).

Le Chromecast avec Google TV est disponible chez Electro Dépôt au prix de 69 euros. La livraison à domicile, elle, est offerte gratuitement par Electro Dépôt.