Un processus de déconfinement par étapes s'engage à partir du 28 novembre. À cette date, il sera notamment permis de de se déplacer jusqu'à 20 km, et pour trois heures, pour des activités de plein air. Des outils existent en ligne pour estimer ce que cette distance couvre.

Le président de la République a annoncé le soir du 24 novembre un nouveau calendrier menant vers un déconfinement progressif, en trois étapes, dont l’avancée dépendra de la situation sanitaire en France. La première de ces étapes est annoncée pour le 28 novembre et prévoit un large assouplissement de la distance qui peut être parcourue, mais uniquement pour des activités physiques de plein air.

La nouvelle limite, en vigueur à partir du 28 novembre, prévoit des déplacements dans un rayon de 20 kilomètres autour de chez soi, et pour une durée de trois heures. Comme du temps où il n’était pas autorisé de s’éloigner de son domicile de plus d’un kilomètre (ou de cent, entre la première et la deuxième vague de contamination), il est difficile d’estimer ce que cette distance couvre précisément.

Plusieurs services sont heureusement disponibles pour générer des cartes avec un cercle de distance — ce qui peut être fort utile si vous envisagez de faire du sport un peu plus loin de chez vous, par exemple en forêt, dans le cas où vous habitez au beau milieu d’une grande ville. Si évidemment votre parcours de santé est vraiment tout proche, ces outils ne vous seront pas vraiment nécessaires.

Google Maps

Première solution, c’est il est possible que c’est le service sur lequel vous comptez le plus pour vos recherches cartographiques, Google Maps.

La plateforme n’inclut pas le traçage de cercles, mais vous pouvez mesurer une distance en ligne droite en effectuant un clic droit avec la souris. Positionnez-vous là où vous voulez placer le point de départ, faites la demande de mesure, puis cliquez autre part sur la carte. Vous pouvez ensuite bouger les extrémités du segment pour allonger ou réduire la ligne, ou même la déplacer complètement.

La nouvelle distance autorisée peut permettre de relancer certaines activités sportives qui étaient jusqu’à présent quelque peu bridées par la rigueur des interdits administratifs : les balades à vélo, comme le VTT en pleine nature, ou bien l’escalade naturelle, à l’image du célèbre spot qui se trouve en forêt de Fontainebleau, devraient pouvoir dès ce week-end à nouveau s’épanouir. Si vous vous trouvez à la bonne distance.

Avec Géoportail

Autre solution, Géoportail. Le service français fournit depuis 2016, en version bêta , un outil de calcul d’isochrones et d’isodistances. Qu’est-ce que cela veut dire ? Que vous pouvez voir sur la carte la distance que vous pouvez couvrir en un temps donné ou l’endroit qu’il est possible d’atteindre selon telle ou telle distance. Et ici, c’est la distance de 20 km qui est au cœur des préoccupations.

Pour utiliser cet outil, allez sur Géoportail et ouvrez le menu latéral à droite, symbolisé par une clé à molette. Sélectionnez « Calculer une isochrone » dans le menu des mesures. Des options vous seront alors proposées : choisissez la distance dans le champ adéquat et vérifiez que le mode de transport (si vous visez les 20 km, on présume que vous prendrez la voiture). Entrez enfin l’adresse de votre point de départ.

Il est possible que dans les jours à venir, vous rencontriez des difficultés à vous servir de Géoportail. Lors de notre essai, nous avons mis énormément de temps à charger le service alors même que nous bénéficions de la fibre optique. D’autres internautes sur les réseaux sociaux ont aussi fait état de difficultés à utiliser la plateforme. Sans doute est-elle un peu victime de son succès.

Notez aussi que la génération d’une carte isodistance peut prendre un peu de temps, car il lui faut estimer tous les trajets sur 20 kilomètres.

Vous pouvez si vous le voulez opter pour une mesure beaucoup plus facile, à vol d’oiseau, avec un tracé d’une ligne droite, comme Google Maps. Il vous suffit de vous rendre dans les outils, à l’onglet des mesures, et choisir la mesure d’une distance. Cliquez ensuite sur la carte et tirez votre ligne à votre guise. Pour valider une mesure, il vous suffit simplement de double cliquer.

