[Le Deal du Jour] La nouvelle offre d'abonnement en série limitée de Canal+ intègre un accès à la plateforme de streaming Disney+. Actuellement, elle bénéficie d'un tarif avantageux puisqu'elle est disponible à 19,90 euros par mois au lieu de 26,90 euros par mois.

La nouvelle offre en série limitée de Canal+ devrait ravir les cinéphiles. Elle permet de profiter des films et séries du catalogue de Disney+, comme The Mandalorian, et regarder une multitude de séries et de films inédits en exclusivité. La formule est d’ailleurs en promotion actuellement.

Au lieu de 26,90 euros, l’abonnement réunissant Canal+ et Disney+ est disponible à 19,90 euros par mois. Un engagement de deux ans est requis. Le premier mois est également offert. De plus, 50 euros seront offerts sur l’abonnement en suivant ce lien ci-dessous.

Pour mieux comprendre l’offre

Que propose l’offre Canal+ et Disney+ ?

Avec cet abonnement, vous aurez accès à la chaîne principale de Canal+ ainsi qu’à Canal+ Décalé pour visionner des contenus en différé. Le large catalogue de la plateforme contient des films très souvent accessibles peu de temps après leur sortie au cinéma. Les créations originales sont également de la partie, ainsi que des séries internationales et les meilleurs compétitions sportives diffusées en direct.

Canal+ s’associe ici avec Disney+, qui comporte plus de 500 films et 150 séries sur les univers comme Marvel, Pixar ou encore Star Wars, sans oublier, naturellement, les studios Disney. Des documentaires sont également présents grâce à National Geographic.

Quels sont ses autres atouts ?

L’offre permet de profiter de tous les contenus disponibles sur votre TV via votre box Internet, Android TV ou Apple TV. Vous pourrez également y avoir accès sur PC, ainsi que sur smartphone ou tablette via les applications dédiées disponibles sur iOS ou Android. L’abonnement intègre aussi les fonctionnalités AirPlay et Chromecast avec lesquelles vous pourrez diffuser du contenu sur un autre écran. Par ailleurs, vous pourrez regarder les contenus proposés dans l’offre sur deux écrans simultanés.

Enfin, l’offre inclut un accès à la plateforme Cafeyn qui comprend plus de 1 300 titres de presse en illimité. L’option Multisports de Canal+, qui englobe les programmes de foot, golf et rugby, est quant à elle offerte pendant 3 mois, puis passera à 10 euros par mois si vous décidez de la poursuivre. Elle sera toutefois sans engagement.

