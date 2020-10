Samsung lance la « Samsung Week » : une vague de promotions sur une large sélection de produits high-tech. Des réductions qui touchent aussi bien les TV 4K QLED que les smartphones ou montres connectées.

Alors que le Black Friday ne pointera pas le bout de son nez avant un mois, Samsung propose déjà de belles baisses de prix sur ses produits tech. Des appareils allant du Samsung Galaxy Note 10 Lite au téléviseur QLED 55Q95T en passant par les écouteurs sans-fil Galaxy Buds+, et dont nous avons sélectionné les éléments les plus intéressants.

En marge de la « Samsung Week », le constructeur sud-coréen lance également la « Samsung Blue Week » qui permet de réaliser encore plus d’économies. En effet, via une ODR, les commandes multiples de produits Samsung vous permettent de profiter d’une réduction supplémentaire de 10 % (pour 1 produit), de 15 % (pour deux produits) et de 20 % (pour trois produits) sur une sélection de références.

Le Samsung Galaxy A51 à 329 euros

Bien qu’il souffle sa première bougie, le Samsung Galaxy A51 reste en 2020 un smartphone milieu de gamme bien équilibré. Son design aux finitions soignées fait la part belle à un écran AMOLED à la définition 2 400 x 1 080 pixels. Celui-ci parfaitement configuré aussi bien au niveau du contraste que de la luminosité. Pour ce qui est de la photographie, son quadruple capteur dorsal assure une grande polyvalence. Les clichés sont détaillés et bien définis, et ce dans la plupart des situations. L’autonomie n’est pas en reste puisque le Samsung Galaxy A51 est capable de tenir une journée et demie avec un usage normal.

Dans le cadre de la Samsung Week, le Samsung Galaxy A51 est proposé à 329 euros sur le site de Samsung, contre 379 euros habituellement, grâce à une remise immédiate de 50 euros.

Le téléviseur 4K Samsung QLED 55Q95T à 1 799 euros + 179 euros de remboursement

Testé dans nos colonnes, le téléviseur 4K Samsung 55Q95T n’a pas manqué de nous surprendre. Samsung prouve une nouvelle fois sa maîtrise du QLED avec un téléviseur à l’image bien calibrée, avec notamment un taux de contraste maîtrisé et une bonne luminosité. Mais c’est sur sa dimension gaming que le Samsung 55Q95T se démarque le plus. Entre son input lag minime, ses modes d’image dédiés et son port HDMI 2.1, ce téléviseur sublime l’affichage de tous les jeux actuels, tout en étant d’ores et déjà prêt pour les consoles next-gen et les jeux en 4K à 120 images par seconde.

Le téléviseur Samsung QLED 55Q95T écope d’une réduction de 200 euros à l’occasion de la Samsung Week, ce qui fait chuter son prix à 1799 euros avec une barre de son Samsung HW-Q60T offerte. Comme si cela ne suffisait pas, ce produit est éligible à l’offre de remboursement de 10 % de la Blue Week, soit 179 euros.

Le Samsung Galaxy Note 10 Lite à 429 euros

Le Samsung Galaxy Note 10 Lite est l’un des meilleurs smartphones milieu de gamme de 2020. Celui-ci dispose d’un superbe écran AMOLED de 6,7 pouces, très bien calibré. Qui plus est, le Samsung Galaxy Note 10 Lite est un téléphone agréable à prendre en main grâce à son interface One UI particulièrement ergonomique. Il jouit également d’une bonne polyvalence photo en plein jour. Enfin, sa batterie de 4 500 mAh lui confère une autonomie massive capable de tenir deux jours d’affilée.

Habituellement vendu aux alentours de 600 euros, le Samsung Galaxy Note 10 Lite profite de la Samsung Week pour baisser son prix de 180 euros. Ainsi, le Samsung Galaxy Note 10 Lite affiche désormais un prix de 429 euros sur la boutique du constructeur sud-coréen.

Les écouteurs Samsung Galaxy Buds+ à 139 euros

Au niveau du design, on ne peut pas parler de révolution concernant les Samsung Galaxy Buds+. En effet, ces écouteurs sans fil Bluetooth reprennent l’esthétique de la génération précédente et avec elle tous les points positifs. Les Samsung Galaxy Buds+ sont donc confortables, avec un format appréciable dans les oreilles. Les améliorations, elles, se cachent à l’intérieur des écouteurs. L’autonomie bénéficie ainsi d’une batterie plus puissante, tandis que le rendu audio jouit de basses plus précises et de médiums plus clairs.

Les écouteurs Samsung Galaxy Buds+ sont à 139 euros sur le site de Samsung, grâce à une réduction immédiate de 30 euros dans le cadre de la Samsung Week.

La Samsung Galaxy Watch3 à 429 euros

Samsung a profité de l’été pour renouveler sa gamme de montres connectées en lançant la Samsung Galaxy Watch3. Elle signe le grand retour de la lunette rotative, facilitant ainsi la navigation dans ses menus. Forte d’un écran de 1,2 pouce, la Samsung Galaxy Watch3 offre un suivi d’activité et de santé poussé grâce à une flopée de capteurs. On déniche ainsi une connectivité GPS, un capteur de rythme cardiaque, un capteur VO2 max ainsi qu’un électrocardiogramme.

Dans le cadre de la Samsung Week, la montre connectée Samsung Galaxy Watch3 est à 429 euros sur le site de Samsung. Qui plus est, un chargeur sans fil d’une valeur de 70 euros est offert pour toute commande avant le 15 novembre prochain.