Pour Prime Day, Amazon propose près de 200 euros de remise sur sa gamme Galaxy S20 4G. Une très belle offre pour profiter de l'un des smartphones Android les plus réussis de 2020.

Le smartphone haut de gamme vu par Samsung en 2020 s’appelle Galaxy S20. Il embarque globalement ce qui se fait de mieux chez le Coréen et propose une solution presque parfaite pour en faire l’un des meilleurs smartphones sous Android en 2020.

Au lieu de 909 euros, le Samsung Galaxy S20 est disponible à 649 euros sur Amazon pour Prime Day. La version Plus, avec une autonomie et un écran grand-format est disponible pour 100 euros de plus, soit 749 euros au lieu de 1 009 euros.

Encore un Samsung Galaxy ? Qu’est-ce qu’il a de spécial ?

Même si la gamme de smartphones de Samsung commence à être assez compliquée à comprendre pour les non-initiés, le Samsung Galaxy S20 serait le seul smartphone à garder en tête si l’on souhaite avoir ce qui se fait de mieux chez le Coréen.

Avec un sublime écran AMOLED, un processeur (SoC) de très haute volée et épaulé par 8 Go de RAM et un triple capteur photo hybride (téléphoto et capteur ultra grand-angle) très efficace dans la majorité des situations, dont la nuit, il est difficile de lui trouver des défauts.

Si on devait en retenir deux, il ne tourne pas encore sous la dernière version d’Android et la 5G est proposée en option sur la gamme. Si le premier point sera bientôt du passé, le second n’est pas un problème au vu du retard pris sur le réseau 5G et de la faible différence qu’il apportera sur les usages proposés par un smartphone.

Je ne connais pas Android, est-ce que c’est aussi bien qu’un iPhone ?

Si vous êtes un habitué des smartphones de la marque à la pomme, le Galaxy S20 vous demandera un petit temps d’adaptation, mais vous retrouverez globalement les mêmes usages que sur un iPhone.

Vous pourrez installer les applications que vous souhaitez via le Play Store ou non, dont Fortnite, et vous pourrez nativement profiter de Spotify/Deezer mieux intégrés au système d’exploitation et d’un système de notification mieux pensé.

Cependant, pas de HomeKit ni de compatibilité avec l’Apple Watch. Des AirPods fonctionneront presque normalement avec un Galaxy S20, avec quelques fonctionnalités en moins (Siri, pause automatique…).

