Les Prime Day d'Amazon ont lieu cette année les 13 et 14 octobre. Pour ne pas passer à côté des meilleures offres, Numerama vous guide avec une sélection à la main des meilleurs produits tech en promotion. En bref, l'article ultime pour retrouver les vrais bons plans du Prime Day 2020.

Réussir à imposer des soldes maison dans un territoire aussi conservateur que la France était un challenge pour Amazon. Mais il faut reconnaître qu’en 2020, Prime Day est un événement commercial aussi suivi que les soldes et souvent bien plus intéressant que les French Days. D’après nos experts en moments où on dépense de l’argent, le Prime Day est au niveau du Black Friday, autre importation américaine, en cumulant de nombreuses offres de qualité et des prix très bas.

Tellement d’offres, que chaque année, Numerama publie un guide d’achat ultime, fruit de plusieurs heures de recherche dans une base de données de 16 781 lignes, contenant des références comme « Casque de ski et snowboard pour homme Salomon, Coque ABS, Mousse intérieure EPS 4D, Taille S, Tour de tête 53-56 cm, Brigade, Noir, L40537200 » ou « Pepe Jeans Original Stretch PM501594 Jeans, Gris (Grey Marl), Medium Homme ». Dans ce guide, vous trouverez la quintessence des offres tech, sélectionnée à la main par nos experts, pour vous éviter le travail de défrichage.

Il sera mis à jour plusieurs fois pendant l’événement : n’hésitez pas à l’actualiser !

Clavier Logitech K400 sans fil — 16,98 €

Pour commander à distance un ordinateur branché à une télé ou ne plus s’embêter des câbles, un petit clavier sans fil n’est pas de trop. Le Logitech K400 est l’un des modèles que nous utilisons à la rédaction. Avantage : il a un trackpad sur le côté, ce qui lui permet de faire aussi office de souris.

Clavier Apple Magic Keyboard gris sidéral — 112 €

Le Magic Keyboard est l’un des meilleurs claviers disponibles sur le marché — pour qui n’aime pas les claviers mécaniques à forte course de frappe. Il est vendu dans sa version la plus premium en gris sidéral et avec un pavé numérique, pour 112 €. C’est cher pour un clavier, accessoire que l’on trouve de très bonne facture à 10 €, mais c’est un produit durable, sans fil et très agréable à utiliser.

Samsung Galaxy S20 — 649 €

Certes, Samsung n’est plus seul sur le marché des smartphones haut de gamme, mais a-t-on vu un constructeur aussi méticuleux, année après année, dans la conception de ses appareils ? Rarement. Et la génération Galaxy S20 n’échappe pas à cette règle : Samsung propose, encore une fois, le mètre étalon du smartphone Android. Le petit modèle est soldé à 669 € pour Prime Day et vous pourrez avoir la version Plus pour 749 €. Ce sont des smartphones durables et excellents en photo que nous recommandons chaudement. Pour les plus petits budgets, la très bonne gamme A s’affiche à partir de 279 €.

DJI Osmo Mobile 3 — 96 €

Tout le monde connaît DJI pour ses drones, mais le constructeur chinois a aussi utilisé ses travaux dans la stabilisation optique pour faire des stabilisateurs de très grande qualité. Celui soldé pour les Prime Day sous la barre des 100 € s’adapte à n’importe quel smartphone. Il fera passer vos vidéos à une autre étape.

Huawei Matebook D 14″ — 599 €

Si la rentrée n’est pas passée, le Huawei Matebook D est un excellent petit ordinateur pour la bureautique, vendu pour Prime Day sous la barre des 600 €. Il est équipé d’un processeur AMD Ryzen 7 qui ne vous décevra pas jusqu’aux tâches multimédia et web avancées et l’ordinateur vient avec une licence Windows 10 Home.

Anker PowerPort+ USB-C et A 60W — 27,99 €

Demandez à votre oncle qui s’y connaît : en 2020, la référence de la recharge de tout et n’importe quoi se nomme Anker. La série PowerPort est vaste, mais le modèle en promo à moins de 30 euros a deux avantages : 60W pour charger un MacBook ou un iPad Pro et USB-C et A pour aller avec tous vos gadgets. Évidemment, la puissance de charge est ajustée en fonction de l’appareil qui la demande et vous pourrez bénéficier de la charge rapide sur les gadgets compatibles.

RaspBerry Pi 4 Starter Kit — 71 €

Ce n’est pas une promotion radicale (une vingtaine d’euros), mais sur un produit comme le RaspBerry Pi, on prend. Ce micro-ordinateur peut servir à… tout ? J’utilise le mien comme un pont Homebridge (Apple HomeKit version maison), mais il a aussi servi de VPN ou de console de jeu rétro. Récemment, on l’a retrouvé au cœur d’un vélo électrique. Bref, votre imagination est la seule limite. Le kit de démarrage en promo est très complet : vous n’aurez rien à acheter d’autre pour commencer à bidouiller.

SSD Crucial 1 To — 88,99 €

Règle : n’achetez jamais un SSD hors promotion ponctuelle ou période de soldes. Le stockage se négocie à vil prix pendant ces moments et ce Prime Day nous le prouve, avec un SSD Crucial affichant des débits de transfert théoriques de 560 Mo/s à moins de 1 € le Go. Bref, si vous avez pour projet la construction d’un PC ou sa mise à jour, c’est le moment.

Souris Gaming Logitech G502 Hero — 34 €

Elle n’est pas très élégante, mais au prix plancher où elle est vendue, cette souris Logitech est incontournable. 11 boutons programmables, capteur de mouvement d’une définition de 16 000 pixels par pouce, poids ajustable : vous n’aurez plus aucune excuse à votre manque de skill sur CoD : Warzone.

Anker Nebula Max — 349 €

Ce n’est pas le projecteur qui va vous éclater la rétine sur un Blu-Ray UHD, mais le Anker Nebula est un excellent concept. Dans un format ultra compact (une canette), ce petit projecteur vidéo est capable de transformer n’importe quelle chambre ou studio étudiant disposant d’un mur libre en une salle de cinéma maison. L’écran peut faire jusqu’à 2,50 m (100 pouces) et l’image affichée va jusqu’à de la HD 720p. On peut également le conseiller pour les vacances.

Sandisk microSD 256 Go — 30 €

Comme pour les SSD. 30 balles, 256 Go, un adaptateur SD fourni : c’est votre alliée Switch, appareil photo ou smartphone Android.

UE Wonderboom — 40 €

Ultimate Ears a détruit le marché de l’enceinte en proposant le combo gagnant : son puissant et pas dégueulasse, waterproof et résistance aux chocs… et prix cassés. Régulièrement, le constructeur brade ses modèles, ce qui les rend imbattables par des concurrents proposant à peine mieux pour deux fois plus cher. Pendant ce Prime Day, la Wonderboom passe ainsi de 99 € à 40 €. Le cadeau idéal pour un·e collégien·ne.

Comment profiter de Prime Day

Prime Day est un événement commercial Amazon, réservé aux abonnés Prime (premium). L’abonnement coûte 49 € par an (essai gratuit) et donne accès à des tas de services, de la SVoD au gaming. Pour profiter au mieux de ces journées, nous vous recommandons la lecture attentive de cet article.

En 2020, Prime Day s’étend en France du 13 au 14 octobre.

Certains liens de cet article sont affiliés. Nous vous expliquons comment cela fonctionne ici.

