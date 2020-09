La sortie d'iOS 14 permet de changer son navigateur et sa boîte par défaut sur l'iPhone et l'iPad. Google vient justement de mettre à jour l'application Gmail pour que vous puissiez utiliser son service plutôt que Mail.

iOS 14 est disponible depuis le 17 septembre et vous utilisez peut-être déjà la nouvelle version du système d’exploitation si vous avez un iPhone compatible. Et peut-être êtes-vous déjà en train de découvrir chacune des nouveautés. L’une d’entre elles pourrait se montrer très pratique, si vous n’utilisez pas les logiciels par défaut fournis par Apple : c’est la possibilité de changer de boîte aux lettres.

Le nouvel iOS propose en effet de ne plus utiliser Safari ou Mail comme logiciels par défaut pour la navigation sur le web et la consultation de son courrier. En matière de navigateur, il est ainsi possible d’opter pour Google Chrome, Mozilla, Microsoft Edge ou DuckDuckGo. Et pour le courrier électronique, vous pouvez basculer par exemple sur Gmail : l’application mobile de Google est devenue compatible.

Comment mettre Gmail par défaut sur l’iPhone

Pour cela, vous devez vous assurer d’une part que vous avez bien iOS 14 sur votre iPhone ou iPad, puis passer sur l’App Store pour récupérer la dernière version de Gmail pour iOS. Il s’agit de la version 6.0.200825. Google y joint un message pour expliquer qu’il est possible de définir Gmail comme application de messagerie par défaut. Pour cela, deux solutions s’offrent à vous.

La première est de suivre les instructions à l’écran dans l’application de Google. Sinon, il vous faut vous rendre dans les réglages de l’iPhone, puis vous rendre dans les paramètres de Gmail et en enfin accéder à la rubrique « App d’e-mails par défaut ». Sur le nouvel écran, il ne reste plus qu’à cocher Gmail et c’est tout. Vous pouvez à tout le moment faire marche arrière si vous préférez revenir à Mail.

L’assouplissement dans la personnalisation de l’iPhone peut sembler anecdotique, mais il s’explique en partie par une tendance, visible dans l’UE, qui laisse de moins en moins de place à des systèmes trop verrouillés ou qui définissent à la place des usagers quels doivent être les options par défaut d’un smartphone — qu’il s’agisse d’un mobile Android ou bien d’iPhone.

En Europe, Google a été contraint de faire apparaître des alternatives à ses logiciels. Ainsi, les mobinautes peuvent découvrir d’autres moteurs de recherche lors de la configuration initiale. Rien ne dit qu’Apple ne sera pas concerné un jour. Dès lors, ce desserrage dans le choix de l’application pour le mail (ou le navigateur) peut être vu comme un moyen de prendre les devants et de montrer qu’il n’y a pas là d’abus de position dominante, car les internautes peuvent par exemple passer de Mail à Gmail.

