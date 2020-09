Noémie Koskas - 17 septembre 2020 Tech

[Le Deal du Jour] La version 13 pouces du Macbook Pro 2020, avec 512 Go de stockage, est en promotion sur Amazon, où il passe de 2 129 euros à 1 798 euros. C'est son plus bas prix constaté sur la plateforme.

Mis à jour au printemps, le Macbook Pro 13 pouces 2020 comprend quelques nouvelles caractéristiques par rapport à son prédécesseur, comme le Magic Keyboard à la place du clavier papillon, ou encore l’arrivée de processeurs Intel de 10e génération.

Le Macbook Pro 13″ avec 512 Go de stockage est affiché à 1 798 euros sur Amazon, au lieu de 2 129 euros. Son prix n’a jamais été aussi bas sur la plateforme du géant américain.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques de ce Macbook Pro 13 ?

Ce Macbook Pro dispose d’un écran Retina de 13 pouces, boosté par la technologie True Tone qui lui permet d’afficher une grande variété de couleurs. La machine est propulsée par un processeur Intel Core i5 quatre coeurs, cadencé à 2 GHz (boost jusqu’à 3,8 GHz). Il s’agit de la dixième génération de puce Intel, ce qui assurera davantage de puissance. Le processeur est épaulé par 16 Go de mémoire vive. Le Macbook Pro comprend par ailleurs un SSD de 512 Go, qui promet une plus grande rapidité au lancement de la machine, ainsi que des temps de chargement réduits. Cette configuration complète sera idéale pour un usage bureautique, de la retouche photo ou encore du montage vidéo.

Enfin, ce Macbook Pro profite de 4 ports USB-C Thunderbolt 3 très pratiques.

Qu’est-ce qui change dans la version 2020 ?

La différence majeure avec les anciennes versions est évidemment la disparition du clavier papillon, plutôt controversé. Il est remplacé par le Magic Keyboard, un clavier à switch en ciseaux plus classique, mais plus robuste et plus confortable. La touche physique Echap (ESC) fait également son retour, à côté de la Touch Bar.

Enfin, contrairement à ses prédécesseurs, la version 2020 des Macbook Pro débute à 256 Go de stockage au lieu des 128 Go habituels. Ici, nous avons droit à un stockage de 512 Go, ce qui est plus que confortable au quotidien.

Et si j’ai besoin de davantage de stockage ?

La version 1 To de stockage SSD est aussi en promotion sur Amazon. Au lieu de 2 379 euros, vous pourrez l’acquérir pour 2 110 euros.

