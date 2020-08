Xiaomi va lancer un téléviseur OLED transparent, premier du genre, pour fêter ses 10 ans. C'est joli mais on se demande à quoi ça sert.

Xiaomi a décidé de fêter ses 10 ans avec audace. Dans un communiqué publié le 11 août, on découvre l’existence d’un produit hors du commun sur le papier : un téléviseur OLED transparent de 55 pouces. Baptisé Mi TV LUX Transparent Edition et fin de 5,7 millimètres, il sera disponible le 16 août en Chine, pour un peu plus de 6 100 euros.

La firme chinoise n’a pas peur d’affirmer qu’il s’agit d’une œuvre d’art. Il est vrai que les photos feront rêver les amateurs d’intérieurs épurés. Avec sa dalle 100 % transparente, la Mi TV LUX Transparent Edition donne l’impression que les images d’illustration flottent dans le salon. « En plus de son design futuriste, la Mi TV Lux Transparent Edition est également équipée d’un hardware à la pointe, à l’origine d’améliorations en termes d’image et de son », explique Xiaomi.

Un téléviseur OLED transparent chez Xiaomi

Pour parvenir à un tel exploit, une première sur le marché des téléviseurs grand public, Xiaomi s’en remet d’abord à la spécificité de la technologie OLED. Elle n’a pas besoin d’un rétroéclairage derrière la dalle pour produire une image (les pixels émettent leur propre lumière). Pourquoi les autres téléviseurs OLED conservent une épaisseur à l’arrière ? Pour loger l’électronique et les connectiques. Dans le cas de la Mi TV Lux Transparent Edition, elles se retrouvent dans un socle circulaire. En prime, les téléviseurs OLED classiques disposent d’une couche réflective empêchant la lumière de traverser selon les explications d’Universal Display Corporation.

En raison de ce pied très imposant, la télévision de Xiaomi ne pourra pas être fixée au mur. Ce n’est de toute façon pas le but du produit, animé par le processeur MediaTek 9650 et une intelligence artificielle AI Master Smart Engine pour le traitement d’image. Les performances sont les suivantes : contraste de 150000:1 (la magie de l’OLED), norme DCI-P3 couverte à 93 % (pour les couleurs), dalle 10 bits, taux de rafraîchissement de 120 Hz et temps de réponse de 1 ms. Le téléviseur est par ailleurs compatible avec le Dolby Atmos.

Si Xiaomi promet une expérience de visionnage sans précédent, on se demande à quel point la transparence peut avoir une incidence sur la qualité d’image en fonction de ce qui se trouve derrière le téléviseur. Il y a forcément des contenus optimisés pour tirer partie de cette caractéristique, y compris pour le menu. Mais les films, les séries et les jeux vidéo doivent pouvoir s’afficher normalement et, par ricochet, tuer la promesse de cette Mi TV Lux Transparent Edition.

