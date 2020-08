TikTok vient enfin d'ajouter la possibilité d'activer la vérification en deux étapes sur son application. Voici comment faire, sur votre smartphone Android ou iPhone.

L’application TikTok vient enfin d’ajouter la possibilité de mieux sécuriser votre compte, a repéré l’expert en réseaux sociaux Matt Navarra ce 11 août 2020.

Jusqu’ici, l’app très prisée des jeunes, qui permet de se filmer et notamment de réaliser de nombreux « challenge » de danse, n’autorisait pas cette surcouche de sécurité. Elle est pourtant très utile pour vous assurer que votre compte ne puisse pas tomber entre de mauvaises mains.

TikTok est disponible dans plus de 150 pays et a plus d’un milliard d’utilisateurs inscrits, soit un septième de la population mondiale. L’application chinoise aurait environ 800 millions d’utilisateurs mensuels.

Récemment, le président américain Donald Trump a décidé de bannir l’app des États-Unis d’ici le 20 septembre, jugeant que « la diffusion aux USA d’applications mobiles développées et détenues par des sociétés de Chine continue de menacer la sécurité nationale, la politique étrangère et l’économie des États-Unis ». Des négociations sont en cours avec Microsoft, qui souhaiterait racheter la branche américaine de la firme.

Comment activer la vérification en deux étapes sur TikTok sur Android et iPhone

La double authentification a été instaurée avec la dernière mise à jour Android et iOS : il faut donc d’abord que vous mettiez à jour l’app dans sa version 17.3.0. La manipulation qui suit est la même pour Android et iOS.

Ouvrez l’application et cliquez sur votre profil (« Moi ») en bas à droite, puis sur le menu en haut à gauche.

Cliquez sur Sécurité

Appuyez sur « Vérification en 2 étapes »

Vous pouvez ensuite choisir d’activer cette fonctionnalité par deux biais : via votre numéro de téléphone (vous recevrez un code par SMS à chaque connexion sur un nouvel appareil) ou votre adresse mail. Il est même possible d’ajouter les deux, pour avoir une « méthode de secours ».

