Sony a annoncé un nouveau label pour ses téléviseurs : « Ready for PlayStation 5 ». Problème ? Il n'y en a que deux qui peuvent le recevoir dans la gamme actuelle, dont un modèle 8K hors de prix.

Plus connu pour sa marque PlayStation, Sony commercialise aussi des téléviseurs de qualité. Toutefois, la multinationale aurait peut-être s’abstenir d’annoncer la création d’un nouveau label « Ready for PlayStation 5 » dans un communiqué diffusé le 29 juillet, que Numerama a reçu. Car, à quelques mois de la sortie de la console, peu de références sont concernées…

Aujourd’hui, seules les TV XH90 et ZH8 peuvent recevoir ce macaron signifiant qu’ils sont « particulièrement optimisés pour apporter la meilleure expérience sur PS5 ». Le premier téléviseur cité est un LCD 4K orienté gaming avec rétroéclairage Direct LED (proposé à moins de 1 000 euros) tandis que le deuxième est un LCD 8K hors de prix (à partir de 7 000 euros).

Le problème du HDMI 2.1

Attention, cela ne veut pas dire que les autres téléviseurs de Sony — ou d’une autre marque — ne sont pas compatibles avec la PS5. Dans les faits, on parle de la possibilité de jouer à des jeux avec une définition 4K et un taux de rafraîchissement à 120 images par seconde. Il est nécessaire de posséder un téléviseur disposant d’un port HDMI 2.1 pour profiter de cette qualité d’affichage. Dans le catalogue de Sony, les XH90 et ZH8 bénéficient d’un tel équipement mais aucun spécimen OLED, pourtant haut de gamme, ne coche cette case.

Le macaron de Sony part d’une envie de créer des synergies entre ses produits. Mais encore aurait-il fallu assurer en termes de quantité. À la défense de l’entreprise japonaise, elle n’est pas la seule à faire l’impasse sur la totalité des fonctionnalités liées au HDMI 2.1 (même son de cloche chez Panasonic). Mais, par exemple, LG intègre cette interface sur tous ses téléviseurs OLED depuis 2019 et Samsung commence à s’y mettre sérieusement avec ses nouveaux QLED.

De cette communication maladroite de la part de Sony, on retiendra que le HDMI 2.1 reste encore aujourd’hui une denrée rare sur le marché des téléviseurs. Est-ce grave ? Cela pourrait le devenir si de plus en plus de jeux vidéo parviennent à tourner en 4K et en 120 fps — ils nécessiteront l’acquisition d’un téléviseur compatible. Mais, à l’heure actuelle, les futurs joueurs PS5 seraient déjà bien heureux avec de la 4K (native) en 60 fps.

