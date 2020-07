Pierre Bourgès - 29 juillet 2020 Tech

Les AirPods Pro sont les écouteurs intra-auriculaires d’Apple. Ils profitent d’ailleurs de l’une des meilleures réductions de bruit actives du marché. Apple oblige, ils bénéficient en plus de fonctionnalités propres à l’écosystème de la marque pour un usage quotidien plus confortable.

Pour mieux comprendre l’offre

Que vaut la réduction de bruit active des AirPods Pro ?

La réduction de bruit active de ces intras est tout simplement excellente en plus de leur bonne isolation. On pourrait presque oublier tous les bruits gênants de notre environnement. Évidemment, elle n’est pas comparable avec celle d’un Bose Headphones 700 par exemple, mais elle reste tout de même bluffante pour de si petits appareils. Le mode d’écoute amplifiant les sons est aussi d’excellente facture.

Quid de la qualité audio ?

C’est du très haut niveau pour des appareils de ce format, desquels on n’attend pas une expérience musicale hors du commun : ils sont avant tout pensés pour les déplacements. Avec la bonne isolation que procurent ces AirPods Pro, on peut profiter de cette qualité dans le métro, la rue et d’autres endroits bruyants sans avoir à augmenter le volume au maximum. Pratique, et bien plus agréable.

Quelles sont les fonctionnalités des AirPods Pro ?

Même s’il est possible de les appairer avec des smartphones sous Android, les AirPods Pro profiteront de toutes les fonctionnalités disponibles seulement s’ils sont connectés avec un appareil Apple. Si c’est le cas, on bénéficie de « Dis Siri » directement depuis les écouteurs ou même du Play/Pause lorsqu’on retire une oreillette. On trouvera également un mode « Transparence ». Ce dernier permet d’annuler l’isolation passive et active pour être à l’écoute de son environnement, sans avoir à retirer les écouteurs.

Que savoir de plus ?

Les AirPods Pro sont certifiés IPX4, permettant de résister à la sueur, par exemple, et de pratiquer ses activités sportives avec. Enfin, l’autonomie annoncée par Apple est de 24 heures au total avec le boitier. Ce dernier se charge en lightning et est compatible charge sans fil.

