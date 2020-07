Pierre Bourgès - 15 juillet 2020 Tech

Les soldes d'été viennent tout juste de commencer et de nombreuses offres sont déjà intéressantes. Retrouvez les meilleures offres des soldes d'été 2020 dans cet article.

Après ce long confinement, il est peut-être temps de s’équiper pour préparer la rentrée. Les commerces en lignes rivalisent d’offres dès le début des soldes. Dans ce flot de promotions, nous vous avons déniché les meilleures offres de ce début de soldes 2020.

Ninebot Max G30 — 679 €

Cette trottinette de Segway est tout simplement l’une des meilleures du marché. Même lancée à sa vitesse maximale de 25 km/h, elle peut atteindre une autonomie de 65 km selon le constructeur. Un record. Son poids de 19 kg n’est pas toujours pratique, mais elle profite ainsi d’une très bonne stabilité sur la route. En plus, vous pourrez bénéficier de quelques fonctionnalités intéressantes via l’application dédiée comme la fonction antivol, qui bloquera les roues de votre bolide.

Retrouvez la Ninebot Max G30 à 679 euros sur Rakuten grâce au code RAKUTEN20. Habituellement, elle est proposée à 799 euros.

MacBook Pro 13 — 1 849 €

Ce MacBook Pro en a sous le capot avec son Core i5, ses 16 Go de RAM et ses 512 Go de SSD et il profite en ce moment d’une réduction de plus de 250 euros. Cette version 2020 profite du nouveau Magic Keyboard avec la technologie ciseaux, plus fiable et plus robuste que la version papillon maudite.

Retrouvez ce MacBook Pro 13 avec 16 Go de RAM et 512 Go de SSD à 1 849 euros au lieu de 2 129 via Acheter sur Google. Pour atteindre ce prix, il faudra ajouter le code PROMOJUILLET8 lors de votre transaction.

iPad 10,2 (2019) — 290 €

L’iPad 10,2 pouces arbore un écran plus grand que sa version précédente et s’équipe aussi d’un Smart Connector pour être enfin compatible avec les claviers d’Apple. On retrouve une puce A10 Fusion qui permet de faire tourner n’importe quelle tâche quotidienne. Cet iPad est le compagnon idéal de productivité à moindre prix.

Retrouvez l’iPad 10,2 pouces à 290 euros sur Rakuten au lieu de 389 euros habituellement. Pensez à renseigner le code RAKUTEN20 lors de votre paiement pour atteindre cette réduction.

OnePlus 8 5G — 509 €

Le OnePlus 8 est le petit dernier de la marque avec le 8 Pro. Propulsé par un Snapdragon 865, il propose les meilleures performances possible actuellement. Il se dote d’un écran absolument sublime de 6,55 pouces OLED et borderless dont le taux de rafraichissement monte jusqu’à 90 Hz. Il propose aussi une très bonne autonomie en tenant toute une journée sans le moindre souci.

Retrouvez le OnePlus 8 5G à 509 euros sur Rakuten au lieu de 699. Notez qu’il faudra ajouter le code RAKUTEN20 lors du paiement pour atteindre ce prix.

iPhone 11 Pro — 1 059 €

On ne le présente plus, le flagship d’Apple profite lui aussi d’une promotion lors de ces soldes. Avec son écran OLED de 5,8 pouces, c’est le « petit » format de la lignée. Il propose évidemment les meilleures performances possibles avec sa puce A13 Bionic. S’il y a bien une différence notable avec le XS, c’est l’apparition d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels au dos du 11 Pro. C’est d’ailleurs l’un des meilleurs photophones du marché.

Retrouvez l’iPhone 11 Pro à 1 059 euros sur Amazon. Une réduction de 100 euros à ne pas rater sur le meilleur smartphone d’Apple.

Bose QC35 II — 176 €

Il a beau avoir quelques années d’ancienneté, le Bose QC35 II est toujours aussi efficace. Le prédécesseur du Headphones 700 est connu pour sa qualité audio et surtout pour sa réduction de bruit active. Elle est réglable depuis l’application dédiée et reste aujourd’hui l’une des meilleures du marché.

Retrouvez le Bose QC35 II à 176 euros sur Rakuten grâce au code RAKUTEN20.

Airpods Pro — 185 €

Les Airpods Pro profitent d’une promotion très intéressante pendant ces soldes d’été. Les intra-auriculaires de la marque américaine disposent de l’une des meilleures réductions de bruit actives pour des écouteurs true wireless. Le mode transparence permet d’être à l’écoute de son environnement, même avec les intras dans les oreilles.

Retrouvez les Airpods Pro à 185 euros sur Rakuten grâce au code RAKUTEN20.

Samsung The Frame 65″ — 1 799 €

C’est la gamme de téléviseurs qui sort du lot aujourd’hui. Avec cette lignée, Samsung a voulu casser les codes des téléviseurs classiques en essayant de mieux les intégrer à notre salon, on peut dire que c’est assez réussi. Le téléviseur profite alors d’un design sobre et très bien réussi et n’abandonne pas pour autant la fiche technique du produit. Elle arbore notamment une excellente dalle LCD très agréable à regarder.

Retrouvez la Samsung The Frame 2020 à 1 799 euros sur Darty au lieu de 1 999.

DJI Mavic Pro + pack d’accessoires — 849 €

Le DJI Mavic Pro Platinum est des anciens fleurons de la marque. C’était l’un des meilleurs drones du marché lors de sa sortie en 2016. Il embarque une caméra stabilisée de 12 mégapixels capable de capturer des vidéos jusqu’en jusqu’en 4K à 30 fps. Il est possible de piloter votre drone en ayant le retour vidéo sur votre smartphone ainsi que quelques informations comme la batterie, la vitesse ou l’altitude.

Retrouvez le Mavic Pro Platinum et ses accessoires à 849 euros sur Amazon au lieu de 1 299.

Roborock S5 Max — 399 €

Le Roborock S5 Max est un aspirateur avec de très bonnes performances qui, en plus, passera la serpillère à votre place. Il est possible de le contrôler à distance et de programmer ses passages lors de vos absences via l’application dédiée Xiaomi Mi Home.

Retrouvez le Roborock S5 Max à 349 euros sur Cdiscount au lieu de 549 habituellement.

