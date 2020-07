Pierre Bourgès - 10 juillet 2020 Tech

[Le Deal du Jour] Le HomePod, célèbre enceinte d'Apple avec fonctions connectées, connait une très belle promotion sur Rakuten. Il chute à 306 euros au lieu de 329 habituellement.

Lancé en 2018, le Homepod est l’enceinte connectée d’Apple. Il intègre donc évidemment Siri, l’assistant vocal de la marque, mais propose surtout une excellente qualité sonore. L’objet est même capable de s’adapter à son environnement pour proposer le meilleur rendu audio possible.

Au lieu de 329 euros à son lancement, le Homepod s’achète aujourd’hui à 306 euros sur Rakuten. Une rare réduction pour profiter de l’excellente qualité sonore de l’enceinte d’Apple.

Pour mieux comprendre l’offre

Que puis-je demander à Siri ?

Reconnaissons-le d’emblée, l’assistant vocal d’Apple est loin d’être le meilleur du marché. Il sera toutefois possible de le solliciter pour quelques actions basiques comme lancer le minuteur, activer une alarme, lire ou envoyer des SMS et iMessages par exemple. Il est également possible de lui demander des actions relatives à votre maison connectée, comme allumer les lumières ou ouvrir les stores.

Côté streaming, il sera possible de profiter des services maisons comme Apple Music ou Podcast. Par ailleurs, si vous êtes un peu patient, avec l’arrivée d’iOS 14 en septembre, il sera enfin possible d’écouter des morceaux provenant d’un service tiers, comme Spotify ou Deezer.

Quid de la qualité sonore du Homepod ?

Contrairement à d’autres enceintes connectées, dont ses concurrentes directes (Google Home, Amazon Echo), le Homepod jouit d’une qualité sonore de haut niveau. Là est son réel point fort, le son est excellent, c’est un vrai plaisir d’écouter sa musique. Si l’expérience d’écoute est agréable, c’est aussi grâce à l’ingénierie logicielle d’Apple. Au fur et mesure de vos écoutes, le Homepod prend ses marques et adapte le son émis en fonction de son environnement. Il délivre ainsi la meilleure qualité possible, peu importe sa position dans la pièce.

Que savoir de plus ?

À l’image d’Apple, le Homepod est d’une incroyable simplicité d’utilisation et d’installation. Une fois branché au secteur, il se synchronise directement à votre iPhone et récupère les données dont il a besoin comme l’accès au Wi-Fi ou vos identifiants pour accéder aux plateformes par exemple. Quelques minutes de synchronisation plus tard, le tour est joué. Petit conseil : n’hésitez pas à lancer votre musique dès la fin de son installation, il commencera ainsi à faire ses analyses pour adapter le son à son environnement.

