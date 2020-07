Instagram ne cesse d'intégrer des nouvelles fonctionnalités dans son application mobile. Depuis peu, il est par exemple possible d'épingler jusqu'à trois commentaires, qui seront alors mis en avant.

En mai dernier, Instagram présentait plusieurs fonctionnalités voulues dans le cadre d’une « lutte contre l’intimidation en ligne ». Parmi elles, il y a la possibilité d’épingler des commentaires. Comme souvent avec ce genre de nouveautés, elle a d’abord été testée par une poignée d’utilisateurs. Dans un tweet publié le 7 juillet 2020, le réseau social a annoncé que ladite fonctionnalité était désormais disponible pour tout le monde.

Ce n’est pas aussi fort que la suppression en masse de phrases désobligeantes, mais l’opportunité d’épingler des commentaires peut être un outil supplémentaire « lutte contre l’intimidation en ligne ». Il s’agit d’un moyen de véhiculer des messages positifs en mettant en avant ceux qui le méritent.

Today we’re rolling out pinned comments everywhere. 📌

That means you can a pin a few comments to the top of your feed post and better manage the conversation. pic.twitter.com/iPCMJVLxMh

— Instagram (@instagram) July 7, 2020