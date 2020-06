[Le Deal du Jour] Initialement vendu 1 500 euros, le nouveau MacBook Pro 13 pouces d'Apple se négocie déjà à 1 300 euros grâce à Acheter sur Google. Sorti il y a quelques mois, il embarque enfin un clavier robuste et efficace.

Apple a récemment mis à jour son MacBook Pro 13 et cette nouvelle édition 2020 connait une amélioration de sa fiche technique avec l’arrivé de 256 Go de stockage dans la version de base du PC et l’apparition d’un nouveau clavier Magic à ciseaux.

Au lieu de 1 499 euros, le MacBook Pro 13 pouces est disponible à 1 309 euros sur Acheter sur Google grâce au code promo 5PROMOJUIN. Cela représente une économie de 200 euros sur le prix d’origine du laptop très récent. Attention, ce code est utilisable jusqu’au 30 juin.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les nouveautés de ce MacBook Pro 13″ ?

La mise à jour du MacBook Pro 13 pouces intervient quelques mois après la présentation du MacBook Pro 16 pouces. L’amélioration la plus notable est l’ajout d’un nouveau clavier ciseaux Magic Keyboard. La firme américaine a en effet décidé d’abonner sa technologie papillon, très critiquée.

Quid de sa fiche technique ?

La fiche technique de la version à 1 499 euros est assez similaire à celle de son prédécesseur avec un processeur Intel Core i5 de 8e génération cadencé à 2,4 GHz (Turbo Boost jusqu’à 4,1 GHz). On retrouve également 8 Go de RAM et nouveauté, 256 Go de stockage pour cette version de base (au lieu de 128 Go sur l’ancien modèle).

Qu’est-ce qu’Acheter sur Google ?

Acheter sur Google est le magasin du moteur de recherche qui regroupe des milliers d’offres provenant de nombreux marchands reconnus. Pour acheter ce MacBook Pro 13″, il vous suffira d’utiliser votre compte Google pour effectuer la commande et sécuriser la transaction. Pour bénéficier de la promotion, il faudra inscrire le code promo « 5PROMOJUIN » lors de la confirmation de l’achat.

Crédit photo de la une : Louise Audry pour Numerama