Jérôme Durel - il y a 22 minutes Tech

[Le Deal du Jour] Les amateur de jeux compétitifs sont tous d'accord pour le dire, un écran avec un taux de rafraîchissement élevé fait la différence. Si 144 Hz est généralement considéré comme suffisant, vous pouvez passer à 240 Hz cet écran Samsung de 27 pouces, et pour moins de 250 euros.

Si le standard sur PC est 60 images par seconde, de plus en plus de joueurs préfèrent désormais le 144 Hz. Vous pouvez désormais aller encore plus loin avec 240 Hz si vous voulez vraiment ne rater aucun mouvement de pixels.

C’est précisément ce que fait cet écran Samsung immatriculé C27RG50FQU avec sa dalle de 27 pouces, Full HD, rafraîchie à 240 Hz et un supplément courbure. Il est aujourd’hui remisé à seulement 249 euros à chez Darty au lieu de 300 en temps normal.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques détaillées de cet écran ?

Le principal élément différenciant de cet écran 27 pouces est son taux de rafraîchissement à 240 Hz. Dans le détail, il s’agit d’une dalle VA affichant une définition Full HD (1920 x 1080) dont la luminosité annoncée par Samsung Samsung est de 300 cd/m² avec un temps de réponse de 4 ms. Le tout est compatible NVidia G-Sync pour éviter les effets de tearing en jeu. Il se connecte via HDMI ou DisplayPort.

Un dalle Full HD sur 27 pouces, c’est pas un peu limite ?

Il est vrai que sur cette diagonale, une définition QHD (2560 x 1440) aurait sans doute été plus à propos. Toutefois, le choix de Samsung est compréhensible parce qu’en QHD il aurait été sensiblement plus difficile d’atteindre les 240 images par seconde en jeu, même avec un PC gamer musclé.

240 Hz c’est vraiment mieux de 144 Hz ?

Oui, mais à l’usage, la différence entre 240 Hz et 144 Hz est sensiblement plus ténue qu’entre 60 et 144 Hz. Vous gagnerez toujours en fluidité, mais cette dernière ne sera exploitée que par les yeux les plus vifs et les jeux les plus exigeants. On pense notamment à CS : GO ou Valorant, récemment lancé en bêta.

