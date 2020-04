[Le Deal du Jour] Avec les e-cartes App Store et iTunes, il est aujourd'hui possible de faire des économies sur vos prochains achats en application et musique pour votre iPod, iPad, iPhone ou Mac. La Fnac les propose avec 10 % de remise immédiate.

L’App Store est le store d’applications pour tous les appareils de la firme de Cupertino. Beaucoup d’entre elles sont gratuites pour accéder facilement aux services les plus populaires comme Messenger, Facebook ou Twitter, mais de nombreuses apps sont évidemment payantes, notamment certains jeux vidéo, les abonnements à la SVoD, ainsi que des applications destinées à un usage plus professionnel.

On vous propose aujourd’hui de faire des économies sur vos prochains achats sur l’App Store grâce à une remise de 10 % sur les e-cartes. Vous obtenez alors 100 euros à dépenser pour seulement 90 euros, 50 € pour 45 € et 25 € pour 22,5 €.

Pour mieux comprendre l’offre

À quoi ça sert une e-carte App Store et iTunes ?

L’e-carte révèle un code à saisir sur l’App Store afin de créditer son compte avec de l’argent réel. Cet argent est disponible quelques secondes après pour effectuer vos différents achats sur la plateforme. C’est tout simplement la meilleure idée si vous ne souhaitez pas enregistrer vos informations de carte bancaire sur votre compte Apple.

Comment utiliser l’e-carte App Store et iTunes ?

Pour utiliser l’e-carte, il faut tout d’abord avoir en sa possession un appareil de la marque à la pomme (iPod, iPad, iPhone ou Mac). Ensuite, il est nécessaire de se créer un identifiant Apple, lequel est d’ailleurs indispensable pour accéder à l’App Store. Puis, il suffit simplement de saisir le code de l’e-carte depuis votre profil dans le store, grâce à la case « utiliser une carte cadeau ou un code ».

Que puis-je acheter avec l’e-carte App Store et iTunes ? Vous pouvez absolument tout acheter depuis l’App Store, à condition de ne pas dépasser le montant de votre e-carte. On y trouve de nombreuses applications incontournables, comme Affinity Photos ou Carrot pour ne citer qu’elles. Certains jeux vidéo valent également le coup de s’y attarder, notamment le cultissime Stardew Valley. Vous pouvez également utiliser cet argent pour payer vos différents abonnements, comme Netflix et Disney+.

