Pendant plusieurs, Facebook a bloqué de nombreux articles rédigés par des entreprises de presse sérieuses. Le réseau social a admis qu'il s'agissait d'un bug. Les conséquences sont toutefois importantes.

« Cette publication ne respecte pas nos Standards de la communauté en matière de contenus indésirables. » Ce message de Facebook, de nombreuses entreprises de presse l’ont reçu, dans la nuit de mardi à mercredi 18 mars 2020. Numerama en fait partie : plusieurs de nos articles concernant le coronavirus ont été bloqués sans raison, de nombreuses heures après leur publication initiale.

Cela signifie notamment que toutes les personnes qui ont essayé de partager nos articles sur Facebook ont vu leur tentative échouer. « Personne d’autre ne peut voir votre publication. Nous avons mis ces standards en place pour empêcher des infractions telles que la publicité mensongère, les fraudes et les atteintes à la sécurité », affiche le réseau social. Ce souci a eu des conséquences sur d’autres articles, même hors coronavirus, qu’il n’était plus possible de partager non plus.

Nous pensions être les seuls concernés par cette erreur, mais avons rapidement compris qu’il s’agissait d’un bug au niveau global de Facebook. De nombreux sites d’informations américains sérieux ont connu la même chose : Business Insider, The Atlantic, Politico, BuzzFeed News, etc.

L’un des vice-présidents de Facebook, Guy Rosen, a finalement expliqué sur Twitter dans la nuit que les publications « retirées par erreur » avaient été remises en ligne — nous avons pu constater que c’était bien le cas pour Numerama. Il s’agirait selon lui d’un « problème avec le système de modération automatique qui retire les liens de sites problématiques ». Il a aussi fait mention d’un « bug dans le système anti-spam » qui n’aurait « rien à voir » avec la baisse de quantité de modérateurs humains actuellement sur le pont pour gérer les signalements sur Facebook.

La firme a en effet récemment encouragé ses salariés à travailler de chez eux, mais pas les modérateurs contractuels, pour des « raisons de sécurité » et de protection de leurs outils et secrets d’entreprise, ce qui signifie mécaniquement une baisse du nombre de personnes en capacité de modérer les contenus.

We’ve restored all the posts that were incorrectly removed, which included posts on all topics – not just those related to COVID-19. This was an issue with an automated system that removes links to abusive websites, but incorrectly removed a lot of other posts too.

— Guy Rosen (@guyro) March 18, 2020