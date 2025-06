Lecture Zen Résumer l'article

Deux semaines après son lancement, la Nintendo Switch 2 reçoit sa première mise à jour. La firme nippone n’évoque que des améliorations de stabilité.

La Nintendo Switch 2, qui a plus que réussi son lancement commercial, est disponible depuis maintenant deux semaines. Et elle reçoit — déjà — une première mise à jour, déployée le 18 juin par la firme nippone (et qui concerne aussi la première Switch). Techniquement, et à l’instar de Mario Kart World, c’est la deuxième puisque la Switch 2 nécessitait une mise à jour au premier démarrage pour fonctionner. Mais les joueurs du premier jour peuvent la considérer comme la première mise à niveau.

Le firmware de la Switch 2 passe donc du numéro 20.1.1 au 20.1.5. Comme il n’y a que le troisième chiffre qui change, il ne faut pas s’attendre à une révolution du côté des usages ou des fonctionnalités. Ce que confirme d’ailleurs la note disponible sur le site officiel : « Améliorations générales de la stabilité du système pour améliorer l’expérience utilisateur. » On peut difficilement faire plus sommaire.

Mise à jour de la Switch 2 // Source : Capture d’écran

Rien de bien réjouissant pour la première mise à jour de la Switch 2 depuis la sortie

À titre de comparaison, la liste des ajouts de la mise à jour 20.1.1, nécessaire pour débloquer tout le potentiel de la Switch 2, est longue comme le bras. Nul doute qu’il va falloir attendre encore un peu avant de voir des fonctionnalités inédites et/ou des correctifs plus importants pour certains bugs.

On ne sait notamment pas si Nintendo adresse le problème de l’affichage de l’autonomie restante, plus pessimiste que la réalité. Pour le moment, la multinationale se contente de fournir deux solutions pratiques pour rectifier le tir. Mais une grosse mise à jour pourrait éviter ces manipulations qui prennent du temps. Il y a aussi le souci de la chauffe en veille, qu’un futur firmware pourrait corriger. Il est probable que la mise à jour 20.1.5 ne change rien : Nintendo l’aurait dit sinon.

Pour mettre à jour votre Nintendo Switch 2, il suffit de se rendre dans : Paramètres de la console > Console > Mise à jour. Si votre Switch 2 est connectée à Internet, elle a sans doute déjà téléchargé les fichiers de la mise à jour du firmware et il suffira de l’installer. C’est ce que stipule Nintendo : « Dans la plupart des situations, la console téléchargera automatiquement la dernière mise à jour si elle est connectée à Internet. Vous pouvez vérifier votre version actuelle et lancer manuellement la nouvelle mise à jour si nécessaire. » Une fois votre Switch 2 à jour, et après redémarrage, elle affichera le bon numéro du firmware dans le menu des paramètres — 20.1.5 dans le cas présent.

