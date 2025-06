Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le leader sur le marché des action cam possède de nombreuses caméras compactes pour filmer vos sessions de sport extrême ou vos vacances. Le modèle Hero11 Black Mini est en promotion.

Les action cams sont de petites caméras robustes et légères, conçues pour capturer des vidéos en conditions extrêmes en plein air, très prisées par les amateurs de sensations fortes ou les personnes en voyage. Pionnière dans ce domaine, GoPro s’impose comme la référence du marché pour les sportifs de l’extrême et les aventuriers. Le petit modèle Hero11 Black Mini se trouve à un super prix avant l’été.

La GoPro Hero11 Black Mini est normalement vendue 349,99 €. Elle est actuellement proposée sur Amazon au prix de 199,99 €.

C’est quoi, cette action-cam de GoPro ?

La GoPro Hero11 Black Mini est la plus petite action de la gamme des Hero 11. Ses dimensions sont de 52,4 × 51,2 × 38 mm pour un poids de 133 g, soit 20 g de moins que sa grande sœur. Pour se faire si petite, la Mini passe par quelques concessions, notamment sur son boîtier, bien plus épuré. Elle fait en effet l’impasse sur l’écran tactile et sur une interface physique, en dehors d’un bouton pour prendre des vidéos. Pour gérer l’action cam, vous devrez passer entièrement par l’application GoPro Quik disponible sur votre smartphone.

Sa taille et son poids son un atout // Source : GoPro

Malgré tout, sa petite taille reste un atout pour offrir une excellente préhension. Elle est aussi robuste et étanche jusqu’à 10 grâce à sa coque extérieure qui permet d’affronter la boue, la neige et la saleté. Son cache d’objectif résiste aux rayures et peut se remplacer si nécessaire. La Hero11 Black Mini peut aussi se fixer plus sur un casque ou sur la poitrine via un harnais ou sur une perche, bien sûr fourni séparément.

À ce prix, cette GoPro est-elle une bonne affaire ?

Ce n’est certes ni le dernier modèle en date, ni celui avec le plus de fonctionnalités, mais c’est une action-cam polyvalente et de qualité, surtout pour ce prix. La Hero11 Black Mini peut filmer au format 8:7 en 5,3K à 60 i/s, 4K à 120 i/s ou 2,7K à 240 i/s, pour une grande fluidité d’image et de nombreux détails, identique au modèle Hero11 Black. La technologie HyperSmooth permet de verrouiller l’horizon et offre une stabilisation optimisée pour les images les plus instables. Un mode nuit est aussi présent.

Notez que cette GoPro n’embarque pas de mode photo. Son autonomie est de 1 h 10 environ si vous filmez en 5,3K à 60 i/s. Elle se recharge via USB-C.

Les points à retenir sur la Hero 11 Black Mini :

Des images fluides

Une stabilisation de l’image remarquable

Un peu plus d’une heure de batterie

