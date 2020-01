Romain Ribout - il y a 1 minute Tech

Les AirPods 2 sont encore en promotion et c’est tant mieux ! On trouve aujourd’hui les écouteurs sans fil d’Apple (avec boîtier de charge filaire) à seulement 129 euros sur Rakuten, contre 179 euros habituellement. De plus, le programme gratuit du Club R vous permet d’économiser de l’argent sur votre prochaine commande.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Les AirPods 2 d’Apple sont les écouteurs sans fil les plus répandus dans le monde. C’est simple : la firme de Cupertino a raflé plus de 50 % de parts de marché en 2019 grâce à ses AirPods, très loin devant des acteurs comme Xiaomi, Huawei ou même Samsung. Il faut dire qu’ils ont tout pour plaire, du design confortable à la facilité d’utilisation. Ce sont eux, entre autre, qui ont porté les résultats impressionnants d’Apple au premier trimestre 2020.

Sur Rakuten, on trouve aujourd’hui les AirPods 2 à seulement 129 euros, soit 50 euros de réduction par rapport au prix habituel. De plus, vous recevrez 6,50 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Livraison depuis la Chine en 6 à 12 jours ouvrés. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons toujours d’effectuer vos paiements avec PayPal. La plateforme facilite en effet le remboursement en cas de litige.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques des AirPods 2 ?

Les AirPods 2 ont été commercialisés début 2019, il y a tout juste un an. Ils ont beaucoup de points communs avec le modèle de base lancé en 2016, à commencer par le design résolument blanc avec de longues tiges, pour finir par quelques caractéristiques similaires comme l’autonomie de 5 heures environ (20 avec le boîtier), par exemple. On retrouve également les fonctionnalités d’appairage automatique, bien pratiques quand l’on a un iPhone. Toutefois, ce deuxième modèle apporte quelques nouveautés, comme la compatibilité avec le Bluetooth 5.0 ou l’activation de l’Assistant grâce à Dis Siri, sans passer par le téléphone.

Suis-je obligé d’avoir un iPhone pour acheter des AirPods ?

Non, mais les possibilités seront légèrement plus limitées avec un smartphone Android. Ce n’est pas nouveau, Apple favorise en premier lieu son écosystème avec des fonctionnalités exclusives, comme le mode Play/Pause lorsque l’on retire l’oreillette. En revanche, cela n’empêche pas les AirPods 2 de fonctionner normalement avec un smartphone Android. Pour les curieuses et curieux, on vous explique tout ici !

Et si je veux des AirPods Pro ?

C’est possible, mais c’est un peu plus cher. Les AirPods Pro sont les nouveaux écouteurs sans fil d’Apple, mais ils ne remplacent pas les AirPods 2 au catalogue. Ils viennent tout simplement répondre à d’autres attentes, notamment en embarquant un système d’annulation du bruit particulièrement bluffant, ainsi que d’autres features bien pratiques comme le mode Transparence.

Au lieu de 279 euros, ils sont actuellement disponibles à 236 euros sur Rakuten grâce au code promo CR20. De plus, vous recevrez 12,85 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.