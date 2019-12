Romain Ribout - il y a 22 minutes Tech

En ce moment, Canal+ propose l’abonnement ultime pour les fans de cinéma et de séries. Les moins de 26 ans peuvent accéder à Ciné/Séries, Disney Cinema, OCS et Netflix pour seulement 25 euros par mois, et 35 euros pour les autres.

Qui aurait pu croire, il y a 10 ans, que l’offre légale serait considérée trop abondante après avoir été si longtemps inexistante ? Les meilleures séries du monde se regardent en France sur OCS, qui est le seul à diffuser HBO et Netflix est plus que jamais installé dans les mœurs. Sans parler des séries des autres networks américains, distribués en France par Canal+ ou OCS. Profiter de l’intégralité de la production audiovisuelle est complexe et le groupe Canal+ a bien profité de la situation, en proposant un pack ultime pour les fans de cinéma et de séries. Il est en plus possible qu’il accueille Disney+ dès mars 2020.

L’offre sans engagement comprend un accès aux chaînes Canal + (dont le replay), Ciné/Séries et Disney Cinema, ainsi qu’à OCS et Netflix (deux écrans). Les jeunes de moins de 26 ans profitent d’un tarif avantageux à 24,95 euros par mois. Pour les autres, l’abonnement est disponible à 34,95 euros par mois.

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’intègre précisément l’offre ultime de Canal+ ?

Tout d’abord, l’offre intègre un accès à Canal+ (dont le replay) et aux chaînes principales du groupe (Canal+ Décalé, Cinema, Séries). Ensuite, OCS est également de la partie, avec la diffusion séries HBO en exclusivité, 24 heures après les États-Unis. Mais ce n’est pas tout : vous aurez également accès à l’immense catalogue de la plateforme Netflix.

Qu’en est-il de Disney+ ?

En ce moment, seules les chaînes Disney Cinema sont incluses dans le pack de Canal+. Les diverses chaînes diffusent de nombreux contenus exclusifs, que ce soit du Marvel ou du Pixar, mais ce n’est pas à confondre avec le service de streaming Disney+ qui arrivera en France au printemps 2020. Canal+ détient bien les droits de distributions pour les box Internet, mais nul ne sait si ce pack accueillera l’offre. Cela aurait tout de même du sens.

Comment puis-je regarder les différents contenus ?

Il s’agit d’une offre 100 % numérique. Vous pourrez apprécier l’intégralité des contenus depuis votre smartphone/tablette/tv connectée via l’application ou ordinateur, avec également la possibilité de diffuser sur un téléviseur grâce à AirPlay ou Chromecast

