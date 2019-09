Google annonce le déploiement progressif du mode sombre dans l'application Gmail, pour Android et iOS.

Vous adorez utiliser le mode sombre sur les applications et services que vous utilisez, et vous l’avez activé aussi bien sur Android (ou sur iOS, si vous avez un iPhone) que sur YouTube, Google Chrome et Facebook Messenger ? Bonne nouvelle : vous allez pouvoir maintenant en profiter aussi sur l’application Gmail, si vous vous servez du service de messagerie de Google pour votre correspondance électronique.

Depuis le 24 septembre, le déploiement de cet affichage est en cours. Que vous soyez sur Android ou iOS, vérifiez que vous disposez bien de la version la plus récente de l’application mobile et rendez vous ensuite dans ses paramètres pour vérifier si l’option est disponible. Si vous ne l’avez pas encore, pas d’inquiétude : Google précise que la disponibilité du mode peut prendre jusqu’à deux semaines pour arriver.

Comment activer le mode sombre de Gmail sur Android

Sur Android, l’activation du mode sombre sur Gmail se fait ainsi :

Ouvrez l’application Gmail et rendez-vous dans les paramètres, puis « Thème » et sélectionnez « Sombre » ;

Si vous avez installé Android 10 sur votre smartphone, le fait d’utiliser le thème sombre proposé par le système d’exploitation (dans les paramètres, « Affichage » puis « Personnalisation ») fait automatiquement basculer l’application Gmail sur ce mode. Et inversement ;

Sur le Pixel, l’activation de l’économiseur de batterie dans les paramètres fait aussi basculer automatiquement l’affichage de l’application Gmail sur le mode sombre. Sa désactivation renverse le processus.

Comment activer le mode sombre de Gmail sur iOS

Du côté d’iOS, plusieurs méthodes existent aussi :

Ouvrez l’application Gmail et rendez-vous dans les paramètres, puis « Thème » et sélectionnez « Sombre » ;

Sur iOS 11 ou 12, l’activation du mode sombre se fait en se rendant dans les réglages et en activant le thème correspondant ;

Sur iOS 13, l’activation du thème sombre pour le système d’exploitation aura pour effet de se répercuter automatiquement sur l’application Gmail. Cet affichage restera par défaut tant que vous maintiendrez le thème sombre sur iOS.

Et le mode sombre sur la version web de Gmail ?

Pour celles et ceux qui consultent aussi leur courrier électronique depuis la version web de Gmail, sachez que le mode sombre est déjà disponible depuis belle lurette. Pour en profiter, il suffit de se rendre dans les paramètres, accessibles via la roue crantée en haut à droite de la page, et de sélectionner la rubrique des thèmes. Vous n’aurez alors plus qu’à opter pour le mode sombre.

Notez toutefois que Google autorise bien plus de fantaisie visuelle avec la version web de Gmail. Outre le mode sombre, l’entreprise propose une multitude d’autres couleurs (rose, lavande, gris clair, écume, aubergine, acajou, etc.), mais aussi la possibilité d’utiliser des fonds d’écran de toutes sortes. Vous pouvez même sélectionner votre propre photo si vous ne trouvez pas chaussure à votre pied.

Au-delà de l’esthétique, le thème sombre a un double intérêt : il réduit l’intensité lumineuse, en généralisant la couleur noire (ceci étant dit, il est aussi possible de faire de même en réduisant simplement la luminosité), ce qui permet de reposer ses yeux après une longue session devant l’écran. Il peut soulager la batterie sur certains types d’écran (OLED), ce qui prolonge un peu l’autonomie du smartphone.