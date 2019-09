Clément Grandjean - il y a 1 heure Tech

Le #BonPlan du jour : jusqu'au 30 septembre, Fnac et Darty proposent une belle remise sur un téléviseur 4K HDR 55 pouces de Samsung qui passe à 659 euros au lieu de 899 euros.

Samsung a une gamme de téléviseurs avec beaucoup trop de références qui ont très souvent du mal à se différencier. En général, il est compliqué de savoir si une offre proposée par le coréen est vraiment intéressante ou pas. Mais pour celle-ci, c’est sans aucun doute le cas.

La référence, au doux nom de UE55RU7475, se place dans le haut du panier du milieu de gamme de 2019. Pour résumer, c’est un téléviseur avec une dalle LED de 55 pouces compatible HDR10 et HDR10+ focalisée bon rapport qualité/prix. Elle affiche de très belles couleurs et dispose d’une grande luminosité qui lui permettra de proposer un bon rendu HDR.

Elle brille particulièrement par son système embarqué qui est comparable à ce que l’on peut trouver sur des téléviseurs très haut de gamme. Elle tourne sous Tyzen, le système d’exploitation de Samsung utilisé principalement sur ces téléviseurs haut de gamme, et dispose de l’un des stores d’application le plus complet du marché. De plus, elle embarque Google Assistant, Amazon Alexa et Samsung Bixby et elle est compatible avec Homekit 2 via l’intégration de l’application Apple TV. En bref, c’est ce qui se fait de mieux en 2019.

Elle s’affiche à 659 sur Fnac.com et Darty via 100 euros d’offre de remise, l’offre est valable jusqu’au 30 septembre 2019.

55 pouces, ce n’est pas trop grand pour un téléviseur ?

Les téléviseurs 55 pouces sont devenus le standard ces dernières années sur la 4K, il s’agit souvent des tailles minimales des modèles QLED et OLED.

Concrètement, cela représente une longueur de 1,2 mètre pour l’écran, ce qui permet de profiter pleinement de la très haute définition offerte par la 4K.

A quoi ça sert d’avoir un téléviseur connecté ?

Les principaux intérêts des téléviseurs connectés sont les applications intégrées et les intégrations avec les écosystèmes mobiles.

Par exemple, Samsung propose sur ces téléviseurs Tyzen les applications YouTube, Prime Vidéo, Netflix, OCS, Molotov, Apple TV, MyCanal, Deezer et Spotify. De plus, il est compatible avec Alexa, Google Assistant, Bixby (Samsung SmartThings) et AirPlay 2 (Homekit).

4K et HDR : où trouver des contenus compatibles ?

C’est bien d’avoir un téléviseur 4K et compatible HDR, mais est-ce simple de trouver des contenus compatibles ?

Aujourd’hui, la grande majorité des plateformes de SVOD (Netflix, Prime Vidéo, MyCanal et bientôt Disney+ et Apple+) proposent de base, ou en option, la majorité de leur catalogue en 4K et de nombreux contenus récents compatibles HDR. De plus, il est devenu très simple de trouver des Blu-ray 4k sur internet ou en magasin.

