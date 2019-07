Alors qu'il ne sera présenté qu'en fin d'année, le Pixel 4 de Google a déjà droit à son lot de fuites. On fait le point.

Samsung Galaxy Note 10 en août, nouveaux iPhone en septembre et Google Pixel 4 en octobre : le calendrier des smartphones est établi. Et, paradoxalement, c’est le téléphone qui sera officialisé en dernier qui fait le plus parler de lui ces derniers temps. Même Google a commencé le teasing en partageant un aperçu officiel du dos de l’appareil.

Les indiscrétions sont déjà nombreuses concernant le futur fer de lance conçu par la firme de Mountain View, dont la génération actuelle a basé sa réussite sur les capacités photographiques. Les Pixel 4 et 4 XL devraient reprendre cet argument et l’amener un peu plus loin encore. En attendant l’annonce officielle, on fait le point sur les rumeurs.

Toujours un duo

Le haut de gamme de Google ne devrait pas changer de structure. On devrait donc se retrouver avec un Pixel 4 et un Pixel 4 XL, lesquels se distinguent avant tout par leur taille. Ensuite, la multinationale remplacera sans doute les Pixel 3a et 3a XL — ses modèles plus abordables. Mais ce serait plutôt pour 2020.

Adieu l’encoche

Le Pixel 3 XL avait cédé à l’encoche, au contraire du Pixel 3. Pour les 4 et 4 XL, Google reviendrait à ses premiers amours et une bordure supérieure prononcée (au diable le borderless et le trou dans l’écran). Les différents leaks apparus jusqu’aujourd’hui en provenance de sources fiables tendent vers cette direction.

À l’arrière, Google a confirmé le design avec un dos dépourvu de capteur d’empreintes digitales. Autre information : la partie photo prendra place dans un carré, ce qui suggère l’intégration de plusieurs capteurs (au moins deux). Jusqu’au Pixel 3, il n’y en avait qu’un seul. Et quand on connait la qualité des photos avec un seul capteur, on ose imaginer le gain en les multipliant…

Toujours côté design, il se murmure que les hauts-parleurs seraient situés sur la tranche inférieure pour gagner un peu de place en façade. Comme sur les iPhone.

Un équivalent de Face ID et des contrôles par gestes

L’absence d’un capteur d’empreintes digitales physique indique qu’il faudra déverrouiller le téléphone autrement. Deux solutions sont possibles : un capteur intégré à l’écran (comme sur le Galaxy S10 par exemple) et/ou la reconnaissance faciale. Sur ce point, on peut penser que Google a développé un équivalent de Face ID, plus sécurisé que la reconnaissance intégrée nativement dans Google (en 2D).

The oval opening of the Pixel 4 Series front panel means that the Google Pixel 4 Series will be groundbreaking and new and worth looking forward to. pic.twitter.com/9Pg9bGcWrs — Ice universe (@UniverseIce) July 20, 2019

Sur un leak signé Ice Universe et partagé le 20 juillet, on remarque une très large ouverture sur le côté droit supérieur (alors que les capteurs liés à la photo et à la reconnaissance sont tous logés à l’opposé). C’est là où intervient Project Soli, une technologie de radar présentée par Google en 2015 et qui consiste à ajouter une couche de contrôle par des gestes sans besoin de toucher le téléphone. Exemple : on pourrait passer d’une chanson à l’autre simplement en passant son doigt devant le capteur.

Project Soli pourrait constituer la principe évolution de la gamme Pixel 4 et préfigurer des nouvelles manières d’utiliser son smartphone (en espérant que la technologie ne se limite pas à deux ou trois gestes dans une poignée d’applications natives).

Rendez-vous en fin d’année

Si Google n’a encore rien dit à ce sujet, tout porte à croire que les Pixel 4 et Pixel 4 XL seront présentés en octobre à l’occasion de la conférence annuelle Made by Google. La commercialisation aurait lieu dans la foulée.