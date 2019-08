Le Galaxy Home de Samsung est-il le prochain AirPower ?

Celles et ceux qui espéraient un retour en fanfare du Galaxy Home pendant la récente conférence Unpacked de Samsung dédiée au Galaxy Note 10, avec une date de lancement, un prix voire une déclinaison plus petite, doivent être déçus. Car il n’y a pas eu un seul mot à propos de l’enceinte connectée révélée un an auparavant, à l’occasion du même événement.

Le destin de l’objet intelligent s’assombrit plus que jamais, au point que certains lui prédisent un avenir à la AirPower. Soit une annulation pure et simple après plusieurs mois d’espoir vain. À l’heure actuelle, Samsung, qui a également rencontré des difficultés avec le Galaxy Fold, y croit toujours — comme il l’a confié dans les colonnes de The Verge le 8 août 2019.

Le nouveau AirPower ?

« Nous continuons de peaufiner et d’améliorer le Galaxy Home avant le lancement, et nous sommes pressés à l’idée d’en dire plus aux fans des produits Galaxy », explique le constructeur coréen. C’est une déclaration qui rassurera les optimistes mais jette quand même le trouble dans l’esprit des observateurs. D’autant que Bixby, l’assistant vocal maison de Samsung, jamais vraiment terminé en-dehors de Corée et censé être au centre de l’expérience, n’a pas été évoqué non plus pendant la conférence (même les Note 10 et Note 10+ se sont débarrassés du bouton qui l’activait sur la tranche). Peut-être que sortir une enceinte épaulée par une intelligence artificielle peu aboutie n’est pas une très bonne idée…

Faut-il encore croire au Galaxy Home ? Nous serions tentés de dire non. Et quand bien même Samsung finirait par le commercialiser, on se dit qu’il sera sans doute trop tard au regard d’un marché ô combien saturé. A priori, l’enceinte a pour elle un rendu sonore à 360 degrés supervisé par AKG — ce qui préfigure une qualité à la HomePod. Pour le moment, on gardera cet argument à l’état de promesse.

