Les animaux souffrent de la canicule, presque plus que les humains. Ce quelques conseils et objets pourront vous aider à mieux gérer ces épisodes avec vos petites boules de poil.

La canicule ne frappe pas que les humains. Les animaux en souffrent tout autant et, s’ils sont exposés à de trop fortes chaleurs, pourraient manquer de moyens de vous communiquer leur mal-être. C’est pourquoi il est recommandé de redoubler de vigilance en été, et notamment pendant les vagues de chaleur que la France connaît depuis juillet 2019. Quelques gestes simples et objets malins peuvent vous aider à protéger vos compagnons poilus par temps caniculaire.

Cela semble être évident, mais ne mettez pas votre animal en danger inutilement, par mégarde. S’il doit rester chez vous pendant un épisode caniculaire, quelques précautions peuvent être prises, dans la mesure où les animaux ne régulent pas leur température comme nous, par la transpiration.

Les objets qui aident

Au-delà d’une climatisation, objet à double tranchant par excellence, car elle soulage autant qu’elle fait empirer la situation, quelques objets technologiques ou non peuvent aider à accompagner les animaux pendant les vagues de chaleur. Il ne remplaceront jamais une surveillance attentionnée des humains avec qui ils vivent : vous.

Matelas froid

Comme le note la SPA, le rafraîchissement « par le bas » est plus efficace que le rafraîchissement « par le haut » : il est plus malin de rafraîchir les papattes d’un animal et son ventre que le dos ou la tête. Un matelas froid sur lequel un animal pourra s’allonger est donc une bonne idée : il s’en vend des dizaines sur Amazon, mais ce modèle vendu en plusieurs tailles a retenu notre attention. Nous avons observé deux comportements : une acceptation totale de l’usage prévu (un chien allongé dessus) ou un détournement parce que l’animal n’aimait pas la matière. Dans ce dernier cas, l’objet fait quand même effet : le chien se couche à côté et profite un peu du froid.

Fontaine à eau

Une fontaine à eau, en plus de filtrer l’eau, a des vertus incitatives pour les chiens et les chats. On ne peut que recommander le modèle de référence de PetSafe, silencieux et suffisamment grand pour que les chiens puissent s’abreuver sans souci. Continuez en revanche à proposer des alternatives plus naturelles à vos animaux afin qu’ils ne perdent pas l’habitude de s’abreuver dans une coupelle par exemple.

Aquapaw

Aquapaw a été conçu comme un outil de toilettage, mais par forte chaleur, il peut s’avérer utile si votre animal a très chaud et n’aime pas particulièrement l’eau. Il s’agit d’un pommeau qui s’attache à une douche à une sortie d’eau en extérieur et permet de mouiller un animal de manière plus rassurante qu’avec un bain ou un jet, puisque vous restez à son contact.

Nest Cam

J’ai une Nest Cam depuis des années et j’étais bien parti pour avancer qu’il s’agissait d’un des gadgets les plus mauvais passé entre mes mains — IA aux fraises, géoloc non fonctionnelle, abonnement obligatoire pour avoir des enregistrements, centralisation sur une app, surveillance incomplète et inutile pour la justice ou les forces de l’ordre. Mais c’était avant d’avoir un lapin : maintenant, ma Nest Cam est devenue une Pinpin Cam et est utilisée pour voir Pluton (le dit lapin) à distance. La Nest Cam a donc un intérêt.

Cela permet en réalité à quiconque doit laisser un animal de compagnie chez soi de s’assurer que tout va bien et de réagir en temps réel en cas de souci, ou prévenir un voisin. Particulièrement utile quand les conditions climatiques sont extrêmes.

Arlo, marque de Netgear, fait aussi d’excellents modèles.

Une Tesla

Non, nous ne sommes pas sérieux. Mais il n’empêche que les Tesla possèdent un Dog Mode (qui peut être un cat / bunny mode à votre convenance) bien conçu : il avertit les passants que votre chien est en sécurité dans votre véhicule, tout en conservant à l’intérieur une température idéale.