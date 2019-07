Les soldes d'Amazon sont là ! Numerama vous accompagnera pour le Prime Day 2019 avec des guides et des bons plans sélectionnés à la main par la rédaction. Si un produit n'est pas chez nous, c'est probablement qu'il ne vaut pas la peine d'être acheté... même soldé.

Prime Day, c’est aujourd’hui. Les soldes d’Amazon durent en 2019 deux jours — elles se termineront le 16 à minuit. Pendant toute cette période, le géant va sabrer ses prix, notamment sur l’électronique grand public. Comme tous les ans et à chaque événement marketing, Numerama s’efforce de vous dénicher les meilleurs plans tech. Parce qu’un mauvais produit, même pas cher, reste un mauvais produit, nous avons chiné dans les méandres d’Amazon les véritables bons plans de la journée.

Pour rappel, il faut être client Prime (Premium) pour bénéficier des bons plans Prime Day — vous avez un mois d’essai gratuit. L’abonnement d’un an, en plus de vous ouvrir les portes de cette journée, comprend des tas de services que nous détaillons ici. Notez qu’Amazon fait de sa journée un événement : de nouveaux bons plans sortiront à heure fixe jusqu’à la fin des Prime Days. Vous les retrouverez sur cette page.

Vous êtes là pour les bons plans ? C’est parti.

Kit de démarrage Philips Hue — 69 €

C’est un incontournable des soldes, à tel point qu’on se demande si une personne a déjà acheté du Philips Hue plein pot. Pour ce Prime Day 2019, le kit de démarrage avec deux ampoules et un pont de connexion est à moitié prix : idéal pour se mettre à la domotique avec l’un des meilleurs objets connectés jamais conçu.

Carte microSD Sandisk 64 Go — 10 €

Vous avez eu une Nintendo Switch récemment ? Si vous avez acheté entre 2 et 3 jeux sur le Nintendo Store, vous avez probablement rempli la mémoire interne de la console. C’est donc pile le moment pour acheter une microSD à 10 €.

Vous trouverez tous les bons plans stockage à cette adresse.

Samsung Galaxy S10e — 459 €

Le S10e est clairement le Galaxy S10 le plus surprenant de la gamme. Taille compacte, bel écran, puissance non sacrifiée et appareil photo de qualité : tous les ingrédients sont là pour que le smartphone fasse oublier qu’il existe un Galaxy S10 censé être mieux loti. Le meilleur compromis Samsung de 2019 à 459 €, cela ne se refuse pas.

Casque Sennheiser HD 4.50 à réduction de bruit — 99 €

Les casques à réduction de bruit active sous la barre des 100 € ne courent pas les rues. Et si vous en avez marre de vos collègues d’open space ou que vous prenez souvent les transports en commun, vous apprécierez le surplus de silence offert par ce casque Bluetooth 4.0. On recommande.

Routeur Wi-Fi Netgear Orbi x2 — 174 €

Un problème de Wi-Fi dans votre maison ? C’est probablement à cause de votre box ADSL ou fibre, qui embarque des composants un peu cheap. Pour remédier à cela, rien de tel qu’un bon duo de routeurs Wi-Fi et à ce petit jeu, les Orbi de Netgear excellent. Le kit de démarrage avec deux unités vous permettra de couvrir avec un excellent débit plusieurs dizaines de mètres carrés, pour un peu plus de 170 €. Testé et approuvé par la rédaction.

TV LG C8 4K OLED 55 pouces — 1 200 €

Est-ce que le discours marketing des constructeurs de télévisions va nous faire croire que les modèles de 2019 sont vraiment mieux que les modèles de 2018, alors que la technologie n’a pas trop évolué ? Pas vraiment et le C8 4K de LG reste une référence, avec sa belle dalle OLED. Chance : on le trouve aujourd’hui à 1 200 €.

TV Samsung 4K QLED 65 pouces — 1 299 €

Pour 100 € de plus que le modèle de LG, vous aurez 10 pouces de plus sur votre téléviseur, mais une dalle QLED encore un poil en dessous des dalles OLED. On ne va pas se mentir : les différences sont minimes et la technologie de Samsung se bonifie ces dernières années. De quoi bien préparer la prochaine saison de la ligue 1 Uber Eats ou admirer une nouvelle défaite du PSG en huitièmes de la Ligue des Champions !

Kindle Paperwhite waterproof — 89 €

Est-ce le bon moment pour acheter l’un des meilleurs Kindle ? Si le livre numérique vous tente, cette option à moins de 100 € vous permettra de tester la solution avec un confort maximal de lecture. Même dans la piscine de vos vacances : cette version est waterproof.

Souris Gaming Logitech G502 — 39 €

Ce n’est clairement pas la plus jolie des souris avec ses angles secs et ses néons, mais c’est une souris gamer de la gamme G parfaitement adaptée aux jeux vidéo. Logitech nous a habitué à des produits de qualité côté accessoires PC : à moins de 40 € au lieu de 100, on peut y aller.

Brosse à dents Oral-B Smart 6000 — 79 €

Si vous avez lu notre guide sur les brosses à dents électriques connectées, vous avez retenu deux choses : 1 – les brosses à dents électriques, c’est génial, 2 – qu’elles soient connectées n’a pas le moindre intérêt. Du coup, notre reco’ est toujours valable : prenez la dernière technologie de motorisation au prix le plus bas. À 79 € avec plusieurs accessoires, la Smart 6000 d’Oral-B est un bon choix. Si vous souhaitez plus de choix côté Oral-B, Amazon solde un grand nombre de produits.