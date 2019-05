Bose a officialisé son nouveau casque audio sans fil à réduction de bruit active : le Headphones 700.

Il y a-t-il enfin un successeur au Bose QuietComfort 35 digne de ce nom, après une version « 2 » très mineure ? Dans un communiqué publié le 29 mai 2019, le fabricant a officialisé un produit qui promet proposer de meilleures prestations. Le Headphones 700 reprend les deux principaux arguments du casque : la connexion sans fil et la réduction de bruit active.

Disponible en noir ou en argent, le Headphones 700 ne remplacera pas le QC35 au catalogue. Il viendra plutôt se positionner tout en haut de la gamme, à un prix de 399,95 euros. Les premières livraisons sont annoncées pour la fin du mois de juin.

Le nouveau meilleur casque sans fil ?

Compte tenu de l’excellence du QuietComfort 35 II et de sa popularité (on en voit autant sur les oreilles que des AirPods), on peut avoir confiance en Bose. Pour le Headphones 700, le constructeur a revu le design de fond en comble. En résultent un arceau en acier plus fin et des contrôles tactiles en plus de trois boutons physiques (alimentation, réduction de bruit et assistant vocal). Les ingénieurs ont également pensé le produit pour qu’il intègre parfaitement les assistants vocaux du moment — Siri, Google Assistant et Alexa — afin de laisser son smartphone tranquille. Notons qu’ils ne seront pas tous logés à la même enseigne : celui conçu par Amazon pourra être sollicité d’une simple commande vocale.

Bose a également retravaillé l’isolation acoustique pour réduire encore plus les bruits extérieurs grâce à six microphones de dernière génération (on pourra régler la puissance). En prime, quatre microphones se chargeront d’isoler au mieux votre voix pour des appels téléphoniques ou des conversations avec un assistant vocal de meilleure qualité — un point noir du QC 35 qui a tendance à capter tous les bruits en mode appel. Bien évidemment, Bose promet une restitution irréprochable au moment de profiter de ses playlists favorites — avec « l’égalisation active exclusive et à une impressionnante restitution des graves ».

Le Headphones 700 ne manquera pas de s’inscrire dans l’écosystème Bose AR, soit de la réalité augmentée audio. Par exemple, regarder un lieu activera des renseignements sonores via les données de géolocalisation (exemple : un restaurant). Introduite avec les lunettes de soleil Frames, cette technologie réclame néanmoins des applications compatibles pour donner le meilleur d’elle-même.

Côté autonomie, le Headphones 700 sera capable de tenir 20 heures sans fléchir. Il se rechargera en USB-C. Évidemment.

Crédit photo de la une : Bose Signaler une erreur dans le texte