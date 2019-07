Le Macbook Air sorti en 2008 vient d'être retiré du site de l'Apple Store ce 9 juillet 2019, signifiant la fin d'une ère. Mais dans notre cœur, il restera toujours le meilleur.

C’est officiel, Apple a définitivement fait disparaître le MacBook Air historique de son Apple Store, a-t-on pu constater ce 9 juillet 2019.

Finie, l’entrée de gamme à 1 099 euros : désormais le MacBook Air le moins cher sera avec écran Retina et coûtera 1 249 euros (soit une baisse de 100 euros par rapport à son prix de lancement).

En novembre 2018, on pensait déjà que le MacBook Air allait disparaître, avec la sortie de la nouvelle version, très proche du MacBook Pro dans son design. Mais la firme à la pomme avait continué de commercialiser l’ancien modèle en ligne, comme on peut encore le constater en cache, pour notre grand bonheur. Mais on se doutait que ça ne pouvait pas durer.

Le meilleur rapport qualité/prix

La décision d’Apple a beau être cohérente, elle n’en n’est pas moins un crève-cœur pour de nombreux aficionados pour qui le Macbook Air, sorti en 2008, a été une vraie révélation. Certes, on fait aujourd’hui bien mieux en terme d’écran : une fois que l’on est passé au Retina, il est difficile de revenir en arrière sur l’écran LCD basique qui étouffe forcément la définition et les couleurs. Évidemment, le Macbook Air prend plus de place que le nouveau Retina (l’écran est le même mais la taille des bordures a été depuis rétrécie). Oui, le Macbook Air n’a pas de ports USB-C, qui ont vocation à devenir la référence sur le marché…

Et pourtant, le Macbook Air a conquis notre cœur.

D’une, parce qu’il était le moins cher d’une gamme dont les prix ont constamment augmenté au fil des ans. Il était le seul que l’on pouvait, avec une réduction étudiant ou en passant par les offres reconditionnées, se payer pour moins de 900 euros — à l’heure où nous écrivons ces lignes, un modèle de 2017 est encore disponible à 829 euros.

De deux, parce qu’il avait. plein. de. ports. partout. Là où le Macbook Air Retina le moins cher se contente de deux ports USB-C et force l’achat d’un adaptateur, le Air classique avait tout : deux ports USB (eh oui, les clés USB n’ont pas encore disparu), un lecteur de carte SD, un port Thunderbolt, et le MagSafe… Ah le MagSafe, cette prise aimantée qui nous a sauvés des dizaines de fois lorsque, par inadvertance, on trébuchait sur le câble d’alimentation mal rangé.

Et que dire de son clavier ? D’une, il a déjà le très bon goût de ne pas être un clavier papillon, que l’on surnommera sobrement « clavier de l’enfer », de part la capacité de ses touches à rester coincées au bout de quelques mois (si vous êtes chanceux). De deux, il est paradoxalement beaucoup plus silencieux que son alternative, la touche « papillon » qui, de part la manière dont elle est construite, fait un bruit monstrueux pour peu que l’on essaie de taper rapidement.

MacBook Air historique, tu resteras pour toujours dans nos esprits. Au revoir petit ange d’aluminium.