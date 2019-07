Il y a encore peu de temps, 12 services de trottinettes électriques étaient actifs à Paris. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une poignée.

Petit à petit, les opérateurs de trottinettes électriques en libre-service désertent Paris. Comme l’ont repéré nos confrères du Journal du Net, la startup Fluctuo a réuni des données indiquant que les véhicules de plusieurs sociétés ont disparu de la capitale ou que leur nombre a été réduit drastiquement.

Il y a encore un mois, ils étaient douze à avoir déployés des flottes comptant plus de 200 trottinettes. Aujourd’hui, ils n’en reste plus que cinq.

Dès que le gouvernement aura fixé une réglementation nationale pour les #trottinettes électriques – je l’espère, d’ici la rentrée 2019 – la Ville de Paris franchira une nouvelle étape, en lançant un appel d'offres qui limitera à 2 ou 3 le nombre d’opérateurs à Paris. pic.twitter.com/FrV0CfAK0s — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) June 6, 2019

Ces départs de plusieurs opérateurs arrivent au même moment que l’annonce d’Anne Hidalgo le 6 juin dernier. Lors d’une conférence de presse, la maire de Paris avait déclaré qu’une fois la loi mobilité passée, un appel d’offre serait lancé pour que le nombre d’opérateurs soit limité à trois. La concurrence s’annonçait alors rude — et les possibilités de rachats étaient envisageables — mais il n’a fallu qu’un mois pour qu’elle se réduise considérablement.

Lime : toujours actif

Lime était le premier opérateur de trottinettes électriques à débarquer à Paris et il est toujours là. Plusieurs centaines de véhicules appartenant à l’entreprise américaine sont toujours disséminées dans la capitale.

VOI : inactif

Le suédois VOI, qui avait officiellement débarqué en France en février 2019, ne compte plus aucun véhicule dans les rues parisiennes. Si son application montre encore de nombreux points verts, il ne faut pas s’y tromper : il s’agit uniquement de places dédiées aux trottinettes qui donnaient aux utilisateurs des crédits s’ils stationnaient dessus.

Bird : toujours actif

Après Lime, Bird est l’opérateur actif depuis le plus longtemps à Paris. Un statut qu’il conserve puisque ses trottinettes sont toujours présentes en masse dans la capitale. Reste à voir comment la société s’en sortira face aux concurrents restants et à leurs services beaucoup moins coûteux.

Bolt : inactif

De tous les abandons, celui de Bolt est un des plus surprenants. Anciennement nommée Txfy, la société spécialisée dans les VTC était arrivée à Paris en troisième position derrière Lime et Bird. Elle disposait de plus d’un millier de trottinettes à Paris, mais plus une seule n’est accessible aujourd’hui. Les taxis de Bolt fonctionnent encore, en revanche.

Dott : toujours actif

La startup Dott est toujours dans la course. Comme le montre l’application de l’opérateur, les trottinettes françaises sont toujours disponibles partout dans Paris avec une flotte de plusieurs centaines de véhicules.

Circ (ancien Flash) : toujours actif

Si Flash n’existe plus aujourd’hui, cela ne signifie pas que l’opérateur a abandonné Paris. La firme a simplement changé le nom et le design de ses trottinettes. C’est désormais sous le nom de Circ qu’elle déploie ses engins, soit quelques centaines dans la capitale.

Hive : presque inactif

On expliquait dans notre comparatif des trottinettes électriques que le déploiement des Hive était très inégale. C’est encore plus vrai aujourd’hui puisque l’application de l’opérateur montre qu’il en reste moins d’une poignée à Paris. Un nombre très limité qui fait plus penser à un oubli qu’à une véritable volonté de laisser quelques véhicules sur le marché.

Wind : inactif

Selon le Journal du Net, l’allemand Wind a abandonné la capitale française début juin et serait donc le premier opérateur à avoir rapatrié la totalité de sa flotte. Sur l’appli, nous avons en effet constaté qu’il n’y avait plus de deux-roues dans la ville.

Tier : inactif

Le service de Tier était, pour nous, le moins abouti de tous quand les douze opérateurs étaient actifs à Paris. Aujourd’hui, il n’existe tout simplement plus.

B Mobility : presque inactif

Dernier arrivé sur le marché français des trottinettes électriques, B Mobility aura eu une existence mouvementée. Après avoir changé de nom, les machines d’Usain Bolt ont aujourd’hui presque disparu de Paris. Quelques-unes sont encore disponibles, mais il faudrait avoir un vrai coup de chance pour tomber dessus par hasard.

UFO : inactif

De toutes les trottinettes électriques, les UFO ont été les plus discrètes : la société espagnol n’en avait déployée qu’une dizaine à Paris pendant le mois de juin. Beaucoup de passants n’auront jamais l’occasion d’en voir une puisqu’elles ont toutes disparu.

Jump : toujours actif

Le service de trottinettes électriques de Uber est le cinquième à être encore actif au moment où nous écrivons ces lignes. Difficile de manquer ces véhicules rouges qui sont encore déployés partout dans la capitale. Il y a toutefois bien moins de trottinettes que de vélos électriques.