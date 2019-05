Le prix de location d'une trottinette Bird a été brusquement augmenté de 66 %. Un changement dangereux pour la société qui doit faire face à une forte concurrence.

Les utilisateurs réguliers des trottinettes Bird risquent d’avoir une mauvaise surprise s’ils ne regardent pas leurs dépenses. La société de free-floating a augmenté le prix d’utilisation de ces véhicules, et pas qu’un peu : 1 euro pour débloquer l’engin et 25 centimes par minute d’utilisation contre 15 centimes auparavant. Le montant supplémentaire peut paraître léger à première vue, mais c’est une augmentation de 66 %.

Un trajet de dix minutes coûte désormais 3,50 euros là où le prix montait à 2,50 euros avec l’ancienne formule (ce qui n’est déjà pas donné).

Interrogé par Numerama concernant les raisons de ce changement de prix, Bird est laconique : « Le prix de nos trottinettes est passé à 25 centimes par minute afin de l’aligner sur d’autres marchés. » Une chose est sûre : les marchés concernés ne sont pas en France, car tous les concurrents de Bird ont pour l’instant gardé le système de paiement à 15 centimes.

Une telle augmentation revient à prendre le risque d’une forte baisse d’utilisation. À Paris, les amateurs de trottinettes ont l’embarras du choix avec dix services différents. La société américaine peut compter sur son très grand parc de trottinettes pour continuer à attirer les clients, mais elle aura du mal à faire face aux autres géants du genre que sont Lime et Bolt.

La montée des prix de Bird n’est pas limité à la France et avait déjà touché les États-Unis : c’est peut-être de ce « marché » que Bird veut parler.

Comme le rapportait The Verge en avril dernier, le coût d’utilisation d’une Bird a grimpé dans plusieurs ville, allant parfois jusqu’à doubler selon certains internautes. La marque n’est pas la seule dans ce cas puisque selon IndyStar, Lime est également passée à la formule des 25 centimes à Indianapoli.

Selon les deux médias, cette augmentation de prix serait due aux charges que les firmes doivent désormais payer pour avoir le droit d’installer leurs trottinettes en ville. À Paris, ce genre de taxe a été imposée début avril et s’élève à 60 000 euros par an pour un opérateur tel que Bird (qui a des milliers de trottinettes). Sans réponse de la marque, difficile de savoir si cette nouvelle dépense est à l’origine du changement de prix.

Bird doubled its per minute rates for scooter rides around the country from $0.15 per minute to $0.25-0.35

33 in Detroit, 29 in Baltimore, 25 in Austin & LA

So the service either loses money or costs a ton ($3.90 a mile, for an 11.3 minute, 1 mile trip Austin average).

