La fondation Raspberry Pi a dévoilé la nouvelle génération de son nano-ordinateur.

La fondation Raspberry Pi a décidé de mettre à jour son nano-ordinateur particulièrement apprécié. Le Raspberry Pi 4 est d’ores et déjà commercialisé et comporte plusieurs évolutions bienvenues. Outre le gain attendu de puissance (passage à un quad core Cortex-A72 cadencé à 1,5 GHz), le produit se met à jour du côté des interfaces.

Bluetooth 5.0, vrai port Ethernet, double sortie HDMI, USB-C (pour l’alimentation), quadruple port USB (2 x 2.0, 2 x 3.0)… Le Raspberry Pi 4 offre un grand choix en matière de connectivité, ce qui ne manquera pas d’attirer celles et ceux qui aiment mettre la main à la pâte sur une petite plateforme de développement polyvalente et peu coûteuse. Pour cette génération, l’entreprise en parle comme d’un vrai ordinateur de bureau.

Jusqu’à deux écrans 4K

Bonne nouvelle, l’association propose plusieurs configurations au niveau de la mémoire vive : 1 Go, 2 Go ou 4 Go de RAM (LPDDR4). Les prix démarrent à 37,95 euros et grimpent jusqu’à 58,95 euros pour le modèle le mieux loti (déjà en rupture de stock sur le revendeur officiel Kubii à l’heure où nous écrivons ces lignes). Il existe aussi un pack Desktop facturé 129,60 euros et regroupant un Raspberry Pi 4 (4 Go de RAM), un clavier, une souris, deux câbles HDMI (un mètre), une prise murale de 15,3 W, une coque de protection, une carte microSD de 16 Go et un guide d’utilisation (en anglais).

De manière très étonnante, le Raspberry Pi 4 troque le port HDMI classique pour deux sorties micro-HDMI. La fondation promet un usage à deux écrans 4K et 60 Hz (on demande quand même à voir). C’est finalement le seul point noir de cette configuration : cette interface est vieille et peu commune. Il vous faudra vous équiper en câbles à coup sûr…

Pour le stockage, il faudra toujours passer par une solution externe — via le port MicroSD.

