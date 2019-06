L'iPhone XR 128 Go n'a jamais été aussi bon marché. Il est proposé au prix diabolique de 666 euros sur Ebay au lieu 919 chez Apple. Achetez-le... si vous l'osez....

Le bon plan

L’iPhone XR est indéniablement le meilleur rapport qualité/prix de la gamme iPhone en ce moment. La version 128 Go est aujourd’hui affichée à 666 euros sur Ebay, contre 919 chez Apple. C’est le prix le plus bas que nous ayons vu pour 128 Go actuellement. Un tarif proposé uniquement sur le modèle jaune.

Pour la saison 2018-2019 Apple nous a gratifié de trois iPhone : les XS et XS Max, et L’iPhone XR. S’il reprend dans les grandes lignes les caractéristiques des luxueux XS, il va faire l’impasse sur certaines d’entre elles pour faire descendre le prix. Il opte ainsi pour une dalle LCD — excellente au demeurant — plutôt qu’OLED et il fait également une croix sur le 3D Touch et le double capteur photo arrière.

Pour le reste, il conserve tous les points clé du millésime 2018. On citera d’abord le design soigné avec cette fameuse encoche dans laquelle se nichent les capteurs nécessaires à FaceID. Vient ensuite le processeur A12X Bionic et ses performances irréprochables. iOS 12 tournera comme un charme avant que ce ne soit le cas d’iOS 13 à l’automne.

Son mono capteur de 12 mégapixels arrive à facilement capturer des clichés de bonne facture qui se rapprochent de ceux pris avec les modèles plus haut de gamme. Il bénéficie d’ailleurs du même traitement logiciel que ses aînés dont le Smart HDR. Avec un seul capteur à l’arrière, le mode portrait est en revanche un peu moins bien maîtrisé.

L’iPhone XR n’est reste pas moins un excellent smartphone. Testé et approuvé.

Pourquoi aime-t-on ce smartphone ?

Aussi puissant que les iPhone XS et XS Max ;

Des compromis finalement pas dérangeants ;

L’iPhone au meilleur rapport qualité/prix en ce moment.

L’iPhone XR 128 Go Jaune est aujourd’hui disponible à 666 euros sur Ebay. Il s’agit d’une version européenne expédiée depuis l’Allemagne.