C’est une décision importante qu’a dû prendre COUP. Le vendredi 9 juin 2019, l’entreprise de mise en location de scooters électriques en libre-service a annoncé à ses clients, par mail, la désactivation temporaire de l’intégralité de sa flotte (soit environ 1 700 deux-roues) à cause d’actes de vandalisme.

L’entreprise a indiqué avoir identifié « de rares cas de vandalisme » qui concerneraient « moins de 1 % de la flotte ». « Ils affectent le système de freinage de nos eScooters COUP, notamment en sectionnant les câbles de frein », assène le communiqué. Même s’il s’agit de moins d’un pourcent de la totalité des appareils, il pourrait toutefois s’agir de plusieurs dizaines de scooters.

« Une fois l’ensemble des eScooters concernés identifiés, ils seront réparés par nos mécaniciens certifiés et de nouveau mis à disposition », continue l’entreprise. Plus de 48 heures après cette annonce, il n’y avait toujours pas de scooters COUP en circulation à Paris, a pu constater Numerama ce lundi 10 juin au matin.

Des actes criminels inquiétants

L’entreprise filiale de l’allemand Bosch a confirmé coopérer avec les autorités pour faire le jour sur l’affaire. Le timing est mauvais pour la firme, alors que les beaux jours parisiens arrivent. Mais le constat est surtout inquiétant, car ces actes volontairement malveillants posent question sur les motivations des criminels, qui mettent ainsi en danger la sécurité des utilisateurs.

COUP est arrivé en juillet 2017 dans Paris, venant titiller CityScoot le seul acteur qui était présent sur le marché. Depuis deux ans, les deux entreprises se partagent les rues de la ville avec leurs deux-roues électriques. Alors que CityScoot peut se vanter d’avoir un parc plus large de scooters et quelques avantages de confort d’utilisation (tous les engins sont équipés d’une jupe, pratique en temps pluvieux), COUP gagne largement la bataille du style avec ses scooters Gogoro élégants, plus petits et maniables.

