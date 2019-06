iTunes va disparaître sur Mac avec macOS 10.15 Catalina. Mais pas de panique, vous pourrez toujours synchroniser vos iPhone et iPod sur votre ordinateur.

Vous l’avez sans doute lu partout : iTunes est voué à disparaître, en tout cas sur Mac. La plateforme, jadis fleuron de modernité, a peu à peu été délaissée par Apple jusqu’à devenir trop chargée par rapport aux autres applications de la firme à la pomme.

C’est pour cette raison qu’Apple a entériné la disparition d’iTunes au cours de sa conférence WWDC du 3 juin 2019. On y apprend que la plateforme ne sera plus utilisée sur Mac avec macOS 10.15 Catalina — bien qu’elle restera disponible pour les utilisateurs sur PC.

Synchronisation par le Finder

iTunes va être remplacé par trois applications distinctes (comme sur iPhone) : Apple Podcasts, Apple TV et Apple Music. Mais alors, comment feront les utilisateurs qui se rabattent encore sur iTunes pour synchroniser leurs iPhone ou iPod sur Mac ? Cette synchronisation sera en fait simplement décalée dans le Finder.

Comme on peut le voir dans le nouveau communiqué d’Apple du 5 juin 2019, l’interface ressemblera beaucoup à celle qui existe actuellement sur iTunes. Elle sera juste accessible directement dans le Finder, l’incontournable gestionnaire de fichiers sur Mac.

« Vos paramètres de synchronisation et les anciennes sauvegardes ne bougeront pas de votre Mac, même après macOS Catalina », souligne Apple. La multinationale souligne également qu’il sera plus simple d’ajouter des fichiers à votre iPhone simplement en les déposant (drag and drop) sur l’icône dans le Finder.

L’autre solution sera de se rabattre vers une synchronisation par le Cloud, de plus en plus utilisée et très efficace, pour éviter d’avoir à brancher son appareil.