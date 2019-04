iTunes est doucement en train de mourir. En permettant l'écoute d'Apple Podcasts directement sur le web, Apple confirme que sa plateforme, jadis incontournable, se fait vieille et de moins en moins utile, en plus d'être surchargée.

Souvenez-vous, il y a 13 ans. Vous veniez de recevoir le tout nouvel iPod Nano, deuxième génération, bleu électrique, avec 8 Go de stockage ( !), soit quasiment 2 000 chansons — une révolution. Pour rajouter de la musique, une seule manière : connecter l’appareil à votre ordinateur et le synchroniser avec votre bibliothèque iTunes.

iTunes est un logiciel incontournable d’Apple depuis 2001 : gratuit, il permet de lire mais aussi de gérer des fichiers audio. L’application desktop est disponible sur Mac (où elle est intégrée par défaut depuis 2006) mais aussi sur les ordinateurs Windows. Si vous voulez gérer les paramètres et le contenu de vos appareils mobiles Apple (iPhone, iPod, iPad), c’est par iTunes qu’il faut passer.

Mais au fil des années, les usages ont changé. Aux très lourdes bibliothèques de mp3 stockées sur ordinateurs ou disques durs se sont substituées les apps de musique en streaming (Spotify, Apple Music, Deezer), qui permettent d’avoir accès à une grande quantité de chansons et podcasts sans avoir besoin de télécharger aucun fichier — sauf si les utilisateurs le souhaitent, pour une lecture hors-ligne par exemple.

L’application iTunes, jadis fleuron de clarté et de praticité, s’est peu à peu empâtée, comme si elle avait été laissée de côté par Apple qui se focalisait sur le développement d’autres services — l’app mobile Apple Music est ainsi d’une fluidité rare, comparé à l’option Apple Music d’iTunes encombrée. Et c’est sans parler de la rubrique « Store », tellement surchargée qu’elle en devient inefficace.

Apple permet désormais d’écouter Apple Podcast sans passer par iTunes

Puis ce 10 avril 2019, Apple a annoncé une nouveauté : il sera désormais possible d’écouter des podcasts directement sur son site web, sans passer par iTunes. La fonction existe déjà aux États-Unis et devrait être déployée rapidement dans le monde. Jusqu’ici, écouter un podcast sur ordinateur via Apple Podcast relevait du défi. Il fallait trouver la page podcast en ligne, puis cliquer sur « Afficher sur iTunes », ce qui lançait l’app iTunes (souvent, lentement), l’onglet « Store », puis affichait tous les podcasts (enfin, le début des titres des épisodes, coupé après seulement quelques mots).

Au lieu d’améliorer l’expérience utilisateur de l’application iTunes, Apple a donc préféré refondre totalement la version web. Dans une capture d’écran fournie par The Verge, on peut voir que cette nouvelle page est beaucoup mieux construite et épurée, tout en mettant mieux en valeur les contenus et les titres. Et, évidemment, il est à présent possible d’écouter directement les épisodes en ligne en cliquant sur « play ».

Vers la fin d’iTunes

Évidemment, la disparition définitive d’iTunes n’est pas pour demain. Nombreux sont les utilisateurs qui n’ont pas quitté leurs iPod — pour des questions de durée de batterie, d’écoute hors ligne ou juste parce qu’ils y trouvent encore des vieilles playlists desquelles ils ne souhaitent pas se séparer — et qui apprécient avoir une bibliothèque accessible en « dur » sur leur ordinateur. En plus, Apple en vend encore.

iTunes permet également de trouver de nombreux films en VOD à acheter ou à louer et, jusqu’ici, Apple n’a pas encore proposé d’alternative. D’autant qu’iTunes est en train de débarquer, à peine, sur des téléviseurs de marques concurrentes.

Mais d’après plusieurs médias américains, Apple serait très sérieusement en train de penser à mettre un terme à sa plateforme historique pour, à la place, décomposer iTunes en plusieurs applications (Podcast, Music, TV, Books), comme sur iPhone. Ce serait d’ailleurs cohérent avec la diversification de la marque à la pomme dans le service, avec le lancement d’Apple TV+, sa plateforme de vidéo à la demande par abonnement attendue à l’automne 2019. Auquel cas iTunes pourrait rester une plateforme de gestion de bibliothèque musicale, plus épurée et moins inévitable.