Un bout de code nous informe sur un petit objet Apple qui pourrait débarquer à la rentrée.

« Dis Siri, fais sonner mon iPhone », peut-on m’entendre dire régulièrement dans mon appartement, m’adressant directement au HomePod qui trône au milieu de la pièce. Et le HomePod de s’exécuter : quelques secondes après, l’iPhone coincé entre les deux coussins du canapé émet un son distinctif et m’appelle à lui. Avec iOS 13 et macOS Catalina, cette fonctionnalité va multiplier ses possibilités.

Apple a en effet annoncé que l’application Find My, quand elle sera activée par l’utilisateur, pourra permettre de retrouver un Mac ou un iPhone même s’il n’a plus de réseau. Comment ? En faisant émettre un signal chiffré et anonyme par la puce Bluetooth, qui sera éventuellement capté et retransmis par n’importe quel appareil Apple à portée. Le tout, en toute transparence. Ces petits octets de données, transférés à l’utilisateur qui cherche son objet perdu, permettront de le localiser.

Et si à la rentrée, Apple allait plus loin ? C’est ce que semble indiquer la découverte récente d’un bout de code dans la bêta d’iOS 13, faisant référence à un « Tag1,1 », qui correspondrait à un objet connecté. Celui-ci prendrait la forme d’un petit galet Bluetooth, qui pourrait par exemple s’attacher en porte-clef à un objet non connecté ou se glisser dans un porte-feuille, à la manière de ce que propose par exemple Wistiki. Il suffirait alors de demander de localiser ce tag pour que le système d’exploitation cherche à repérer son signal Bluetooth. Ainsi, vous pourriez avoir une géolocalisation nativement intégrée à iOS et macOS pour tous vos objets non connectés.

L’objet est loin d’être novateur et il existe des tas d’alternatives dans le commerce, développées depuis des années. C’est l’exécution par Apple qui pourrait changer la donne, en proposant une expérience fluide, sécurisée, chiffrée et intégrée au système d’exploitation. Bref, une idée qu’il sera difficile d’attribuer à Apple, mais qui pourrait être sublimée à la rentrée lors de la conférence annuelle dédiée au matériel.