Apple donne une conférence le lundi 3 juin pour son événement WWDC 2019. Elle sera centrée sur iOS 13.

En début de semaine prochaine, Apple va réunir les développeurs — et la presse — pour sa conférence WWDC 2019. Rendez-vous incontournable, cet événement sera l’occasion de découvrir toutes les nouveautés du système d’exploitation iOS 13, qui sera lancé en même temps que la future génération d’iPhone.

Bien évidemment, la firme de Cupertino aura d’autres annonces à faire durant la WWDC 2019. On fait le point sur ce que l’on peut attendre du keynote qui sera diffusé le lundi 3 juin, à partir de 19h, heure française.

Software Cap sur iOS 13

Le gros morceau de la WWDC 2019 sera iOS 13, qui partira à l’assaut des iPhone et des iPad compatibles à la fin d’année. Apple parlera davantage de son système d’exploitation mobile. Les principales nouveautés attendues sont : le mode sombre, la modernisation de certaines applications clés ou encore un multitâche plus poussé sur iPad. On attend beaucoup d’iOS 13 pour la tablette, surtout depuis la commercialisation de la version Pro équipée de Face ID.

Le mode sombre tant apprécié, macOS 10.14 l’a déjà. Son successeur sera dévoilé durant la conférence mais peu d’indiscrétions ont filtré à son sujet. On évoque des fonctionnalités reprises d’iOS (bye bye iTunes) et la possibilité d’utiliser un iPad comme second écran (sans application tierce).

Apple aura aussi quelques billes pour watchOS 6 et tvOS 13. On s’attend par exemple à ce que la multinationale reparle de son abonnement Apple TV+, concurrent de Netflix, sachant qu’il ne manque plus grand-chose à la box Apple TV (peut-être la compatibilité avec le format HDR10+ ?).

Hardware Un nouveau Mac Pro

Apple dévoilera-t-il du hardware pendant la WWDC 2019 ? C’est la grande question. Si, en 2017, le géant américain avait officialisé le HomePod, l’iPad Pro 10,5 pouces ou encore l’iMac Pro, l’an dernier, il s’était concentré sur ses mises à jour logicielles.

Les rumeurs insistent quand même sur une nouvelle génération du Mac Pro, PC très puissant ayant pour cible le public professionnel. Le produit, en forme de cylindre, n’a plus connu de cure de jouvence depuis 2013. Il pourrait être accompagné d’un écran HDR aux caractéristiques poussées (définition 6K, technologie Mini LED et diagonale de 31,6 pouces). Récemment, Apple a rafraîchi sa gamme d’écrans conçus par LG mais seul le modèle 4K fut concerné.

