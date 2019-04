iOS 13 pourrait apporter, entre autre, un mode sombre et de nouvelles fonctions pour le multitâche. La WWDC 2019 mettra comme tous les ans ce système à l'honneur.

Lors de la WWDC 2019, qui prendra place du 3 au 7 juin, Apple doit présenter iOS 13, la nouvelle version majeure de son système d’exploitation mobile. À quelques mois de l’événement, 9To5Mac lance le bal des leaks. Le média a en effet révélé plusieurs fonctionnalités qui devraient faire leur apparition avec iOS 13.

Un meilleur confort d’utilisation

Première nouveauté importante selon 9To5Mac : les iPhone et iPad seront enfin dotés d’un « mode sombre ». Il serait similaire à celui de macOS Mojave et fonctionnerait « à l’échelle du système. » Cela signifie que son activation permettrait de faire basculer toutes les applications natives ou celles qui possèdent un mode dédié, comme Twitter ou Messenger. On ne sait pas encore si cette fonction pourra être combinée avec le mode « Night Shift » qui change les couleurs de l’écran en fonction de l’heure de la journée.

D’autres améliorations communes aux iPhone et aux iPad sont prévues. Une mise à jour de l’application mail doit permettre de ranger les messages dans de nouvelles catégories comme « marketing », « achats » ou « voyages ». De nouveaux gestes devraient également être pris en compte afin que les utilisatrices et utilisateurs puissent sélectionner plusieurs éléments (dans un album photo par exemple) à la fois. On notera également que l’interface indiquant le changement de volume ne se situera (enfin) plus au centre de l’écran.

Si les informations de 9To5Mac sont vraies, cela signifie qu’Apple s’est concentré sur le confort d’utilisation pour son iOS 13. Une direction qui s’éloigne de celle prise pour iOS 12, qui s’est concentrée sur des optimisations massives du code pour plus de fluidité sur tous les appareils.

L’iPad à l’honneur

Mais contrairement à iOS 11, iOS 12 n’avait pas beaucoup mis l’iPad en avant. C’est tout le contraire avec iOS 13, puisque la tablette d’Apple a droit à quelques nouveautés exclusives. La compagnie a d’abord décidé de faire passer le multitâche à un autre niveau : chaque application pourra être « divisée » en plusieurs fenêtres et non plus simplement en deux volets. 9To5Mac ne sait pas s’il sera possible de les placer sur un même écran, ce qui apporterait un vrai plus dans la gestion de certaines applications.

La firme de Tim Cook a également décidé de se débarrasser du « système d’annulation » actuel de sa tablette. Sur iPhone et iPad, il est possible d’annuler une commande (comme avec un Ctrl + Z sur ordinateur) en secouant son appareil. Une technique pratique avec un smartphone, mais beaucoup moins avec une tablette. Un nouveau geste, consistant à faire glisser trois doigts sur l’écran, viendrait donc le remplacer avec iOS 13.

Pour des déclarations officielles, il faudra attendre juin 2019 et le début de la WWDC.

Crédit photo de la une : Numerama Signaler une erreur dans le texte