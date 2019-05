Vendus à moins de 500 euros, les Pixel 3a et 3a XL marquent l'entrée de Google sur le segment milieu de gamme.

Le test du Pixel 3a est disponible à cette adresse. Le Pixel 3a XL a été testé sur FrAndroid.

Google avait donné rendez-vous le 7 mai 2019 à sa conférence I/O 2019 pour une mise à jour de la gamme Pixel. Les fuites ont gâché la surprise : la firme de Mountain View a bel et bien officialisé les Pixel 3a et 3a XL. Ces deux téléphones se distinguent d’abord par leur tarif : le petit est proposé à 399 euros et le plus grand à 479 euros. La disponibilité est… immédiate, en noir ou en blanc.

Les Pixel 3a et Pixel 3a XL viennent se placer en dessous des Pixel 3 et Pixel 3 XL dans le catalogue désormais accessible à des bourses moins remplies. Pour autant, Google n’a pas sacrifié le principal argument de ses smartphones, à savoir une emphase sur les performances photographiques.

Un Pixel comme les autres

S’ils s’avèrent un peu moins bien lotis que leurs grands frères du côté du hardware, les Pixel 3a et Pixel 3a XL prendront d’aussi belles photos. À l’arrière, on retrouve un unique capteur Sony IMX363 de 12 mégapixels avec une ouverture f/1.8. À l’avant, un capteur de 8 mégapixels (f/2.0) se charge d’immortaliser les selfies. À une époque où la concurrence voit double, voire triple, Google mise sur la partie logicielle pour un post-traitement qui sublime la moindre prise de vue.

Dans le reste des caractéristiques, on peut compter sur :

Pixel 3a Pixel 3a XL Écran gOLED 5,6 pouces FHD+ (441 ppi) gOLED 6 pouces FHD+ (402 ppi) Processeurs Snapdragon 670 + Adreno 615 Mémoire vive 4 Go Système d’exploitation Android Pie Stockage 64 Go Batterie 3 000 mAh 3 700 mAh Ports USB-C, jack, SIM

Avec leur design unibody en plastique, les Pixel 3a et 3a XL sont privés de la charge sans fil. Il y a néanmoins la charge rapide au programme, avec 7 heures d’autonomie récupérées en 15 minutes (le chargeur fourni est un 18W). Pour le déverrouillage, le duo fait confiance à un capteur d’empreintes digitales physique, installé au dos.